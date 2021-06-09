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Уроженец Донбасса в эфире украинского ТВ описал влияние Зеленского на страну

Политика
Уроженец Донбасса в эфире украинского ТВ описал влияние Зеленского на страну
Global Look Press  /  Svancara Petr/CTK

Киев, 9 июня. Жители Украины устали от разгула националистов в своей стране и некомпетентных политиков в ее руководстве.

Население Украины испытывает усталость от «зигующих» на улицах людей и от заявлений недалеких политиков, что народные республики Донбасса представляют для страны «раковую опухоль». Такое мнение, по сообщению сетевого издания «Дни.ру», высказал уроженец Донбасса по имени Роман, дозвонившийся в студию одного из украинских телеканалов. Он отметил негативное влияние некомпетентного в политическом плане президента Владимира Зеленского на свою страну. По мнению украинца, «вместо политики ему бы следовало заняться экономикой». Однако вслед за этим главой государства в политику пришло большое количество таких же неодаренных талантами людей.

«Настолько мелкие люди попадают в дипломатическую сферу и обсуждают вопросы, которые для них, как для первоклассника — высшая математика», — отметил Роман.

В дополнение к этому мужчина отметил, что продолжающийся не первый год конфликт на юго-востоке Украины является следствием деятельности нынешней бездарной киевской власти, где сейчас доминируют политики, которые в профессиональном плане «скатились до уровня мышей».

«Он просто просрал то, что у него было», – откровенно заявил Роман, резюмируя итоги недолгой работы Зеленского на посту президента страны, который он занял «на волне» стремления украинского населения к объединению территорий своего государства.

Ранее отмечалось, как Зеленский обрек Украину на участь главной жертвы в противостоянии Запада с Белоруссией и Россией.

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украина донбасс зеленский политика
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