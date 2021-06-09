Нижегородская школьница выпала из окна

Нижний Новгород, 9 июня. Юная жительница областной столицы осталась жива после падения из окна квартиры на четвертом этаже. Об этом написали региональные СМИ со ссылкой на руководство детской клинической больницы.

Инцидент произошел после скандала с матерью. Девочка планировала завести ящерицу в квартире. Однако родительница не разделяла любовь своего ребенка к рептилиям.

16-летняя школьница получила серьезные травмы и на данный момент находится в реанимации. Ее ожидает операция.

Ранее ФАН писал, что в городе Чайковском Прикамья из окна выпала маленькая девочка. Ситуацию взял на контроль Следственный комитет.