Экономист назвал рубль лидером роста среди валют развивающихся стран

Москва, 9 июня. Рубль сейчас является лидером роста среди валют развивающихся стран, сообщил экономист Владимир Гинько, комментируя ситуацию на валютном рынке.

По словам эксперта, российский рубль, мексиканский песо и бразильский реал на этой неделе смогли укрепиться к американскому доллару. Гинько отметил, что рубль укрепляется к американской валюте быстрее остальных.

«Угроза новых санкций остаётся, но даже если они будут введены, они окажут краткосрочное влияние на российский рубль», — цитирует экономиста RT.

Гинько также оценил решение Минфина РФ отказаться от доллара в активах Фонда национального благосостояния. По его мнению, это было историческое решение, которое ставит некую точку в развитии мировой валютной системы.

Министр финансов России Антон Силуанов, выступая на ПМЭФ-2021, объявил о полном отказе от доллара США в структуре ФНБ. Он уточнил, что избавиться от долларовых активов в фонде планируется в течение месяца.