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США закупят и передадут другим странам 500 млн доз вакцины Pfizer

Общество
США закупят и передадут другим странам 500 млн доз вакцины Pfizer
pixabay.com  /  Myriams-Fotos

Вашингтон, 9 июня. Администрация президента США Джо Байдена планирует закупить 500 млн доз вакцины от коронавируса Pfizer, чтобы пожертвовать их другим странам.

Многие страны мира до сих пор испытывают дефицит вакцин от коронавируса. Правительство США намерено пожертвовать крупную партию препарата другим государствам по линии международной программы обмена вакцинами COVAX.

Накануне Байден обсудил передачу Киеву 900 млн доз вакцины от COVID-19 с украинским президентом Владимиром Зеленским. Лидеры США и Украины также обсудили партнерство между странами.

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байден вакцина коронавирус Pfizer
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