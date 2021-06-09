Кто выиграет Евро-2020: главные претенденты

Через пару дней в 11 европейских городах, в том числе в Санкт-Петербурге, стартует главное футбольное событие этого лета — чемпионат Европы по футболу. Рассказываем о фаворитах турнира.

Франция

Один из основных претендентов на победу — сборная Франции, уверенно завоевавшая чемпионство на Кубке мира 2018 года в России. Кроме того, французы готовы были брать Евро еще в 2016 году, но тогда путь им преградила команда Португалии во главе с Криштиану Роналду. Несомненно, сборная Франции в данный момент является лучшей командой Европы. Три года назад французы мучились только с бельгийцами, обыграв их в полуфинале ЧМ с минимальным счетом 1:0. Кстати, есть большая вероятность, что сборные Франции и Бельгии вновь сойдутся в полуфинале, если обе станут лидерами групп предварительного этапа и успешно преодолеют этап ¼ финала.

Англия

Английские футболисты являются главными фаворитами Евро-2020 у букмекеров. Многие годы от сборной Англии ждут успехов, и все для этого есть, но постоянно чего-то не хватает. Специалисты уверены, что именно сейчас англичане продемонстрируют максимум своих возможностей. К тому же капитан сборной Харри Кейн — первый в списке претендентов на лучшего бомбардира турнира. У англичан есть как много молодых перспективных игроков, например Рахим Стерлинг, Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо, так и немало опытных, авторитетных футболистов. Кроме того, команда Англии занимает лидирующую позицию в рейтинге УЕФА по состоянию на 30 мая 2021 года.

Бельгия

В 2016 году бельгийцы крайне неудачно выступили на чемпионате Европы во Франции, проиграв в четвертьфинале Уэльсу. Через 2 года бельгийские футболисты стали обладателями бронзовых медалей чемпионата мира в России, добившись наивысшего успеха в своей истории. На ЧМ-2018 Бельгия с минимальным счетом (0:1) уступила в полуфинале Франции, а в матче за третье место оказалась сильнее англичан (2:0). В рейтинге ФИФА команда Бельгии перед чемпионатом мира уверенно занимает первое место.

Global Look Press / Jvºrgen Fromme

Германия

В недавнем прошлом сборная Германии под руководством Йоахима Лева считалась главным претендентом на победу в каждом турнире, при этом свое положение команда подтверждала уверенными и красивыми победами, но затем все резко изменилось. На мировом первенстве в 2018 году немцы выступили очень слабо: провалились на групповом этапе, проиграв Мексике и Южной Корее. Эксперты считают, что если на Евро-2020 подопечные Лева не позволят себе подобных оплошностей, то они могут рассчитывать на призовое место.

Нидерланды

Когда-то и сборную Нидерландов на каждом мировом турнире традиционно причисляли к одним из претендентов, но в 2016 году голландские футболисты не смогли отобраться на чемпионат Европы. А в 2018 году в Нидерландах и вовсе случилась катастрофа вселенского масштаба: сборная страны не попала на чемпионат мира в Россию. Смена поколений прошла для Голландии очень болезненно, теперь честь страны будут отстаивать совсем молодые ребята, которым для высокого места, возможно, не хватит опыта.

Испания

Еще десять лет назад это была легендарная сборная, футболисты которой смогли выиграть вообще все. В период с 2008 по 2012 годы испанский футбол переживал невероятный рассвет: сначала команда выиграла чемпионат Европы в 2008 году, потом в 2010 году испанцы стали лучшими на планете, а в 2012 повторили свой европейский успех. На мировом первенстве в России испанские звездные ветераны не сказать, что играли плохо, но не особо эффективно: в 1/8 финала не смогли ничего противопоставить сборной России и уступили ей в серии пенальти. Хотя последние несколько лет Испания и испытывает разочарование в отношении своего футбола, но она все равно остается пусть не самым явным, но претендентом на медали.

ТАСС / Kiko Huesca / EPA

Италия

Италию называют темной лошадкой этого Евро, которая может навести шороху при наличии огромной мотивации и желания. Пять лет назад Италия вылетела с Евро уже на стадии ¼ финала, уступив Германии, но сборную точно рано списывать со счетов, ведь в квалификации чемпионата Европы итальянцы набрали максимально возможное количество очков — 30.

Португалия

Португальцы пять лет назад сенсационно выиграли чемпионат Европы, и это без их главной звезды Криштиану Роналду, который в первые минуты финального матча получил серьезное повреждение и со слезами на глазах покинул игровое поле. В этом году букмекеры португальцев не жалуют, но Роналду ведь никуда не делся — пришло время Криштиану сказать спасибо сборной, которая потрудилась на славу в 2016 году, в том числе ради него.

Global Look Press / Dmitry Golubovich

Россия

Сборная России к фаворитам чемпионата Европы не относится. Букмекеры считают, что наш максимум — это четвертьфинал, но думать они могут все что угодно. Три года назад на чемпионате мира наши футболисты показали и доказали, что играть они на самом деле умеют, стоит только захотеть. Почему бы не повторить успех 2008 года, когда россияне триумфально завоевали бронзовые медали на европейском турнире?

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, каким результатом сборной России на Евро-2020 будет доволен. Он убежден, что российские спортсмены должны выложиться на максимум на Евро-2020, и считает, что в каждом матче необходимо показать все, что умеют игроки, и даже «немного больше». По его мнению, в спорте важны трофеи и медали, а также эмоции и самоотдача.