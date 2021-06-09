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Путин рассказал, как Запад наплевал на интересы России в вопросе расширения НАТО

Армия
Путин рассказал, как Запад наплевал на интересы России в вопросе расширения НАТО
wikipedia.org  /  U.S. Department of State / Public Domain

Москва, 9 июня. Страны Запада не соблюдали интересы России при расширении НАТО даже в период хороших отношений с Москвой, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он напомнил, что Североатлантический альянс провел две волны расширения на восток, хотя отношения России и Запада были на тот момент приемлемыми. По его словам, озабоченность Москвы этим вопросом была проигнорирована, то есть Запад наплевал на интересы РФ.

«Что касается расширения НАТО, приближение инфраструктуры НАТО к российским границам — чрезвычайно важная вещь для безопасности россиян и России», — подчеркнул российский лидер.

Стоит отметить, что недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что запланированная встреча Путина и президента США Джо Байдена в Женеве соответствует интересам Альянса.

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путин россия нато
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