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Государственный долг Палестины за апрель увеличился на 26 процентов

Ближний Восток
Государственный долг Палестины за апрель увеличился на 26 процентов
ИА «Политика Сегодня»  /  Вячеслав Березниченко

Государственный долг Палестинской национальной администрации (ПНА) в апреле подскочил на 26% — до 3,7 млрд долларов в связи с экономическим спадом и действиями Израиля.

Увеличение задолженности объясняется сокращением доходов палестинского правительства от налогов в прошлом году, экономическим спадом из-за пандемии коронавируса и отказом администрации от махинаций Израиля в вопросах налогового оборота.

Израиль получает в среднем 200 млн долларов в месяц за товары, импортируемые в Палестину. В соответствии с соглашением деньги должны быть переведены в казну ПНА за вычетом 3%. Однако израильское руководство зачастую злоупотребляет своими полномочиями.

Несмотря на финансовый кризис, в июне прошлого года палестинское правительство отказалось получать налоговые поступления от Израиля. Это продолжалось до ноября того же года. ПНА заявила, что будет снижать свою зависимость от Израиля и не позволит себя шантажировать.

Внутренний государственный долг на конец апреля был равен 2,3 млрд долларов, а внешний увеличился до 1,3 млрд, что суммарно составляет 28% валового внутреннего продукта ПНА (13,2 млрд долларов).

Ситуацию в стране ухудшает также сокращение субсидий и иностранной помощи Палестине. В 2020 году ПНА получила лишь 370 млн долларов, что намного ниже среднего показателя в 1 млрд в год.

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израиль экономика палестина
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