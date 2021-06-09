Государственный долг Палестины за апрель увеличился на 26 процентов

Государственный долг Палестинской национальной администрации (ПНА) в апреле подскочил на 26% — до 3,7 млрд долларов в связи с экономическим спадом и действиями Израиля.

Увеличение задолженности объясняется сокращением доходов палестинского правительства от налогов в прошлом году, экономическим спадом из-за пандемии коронавируса и отказом администрации от махинаций Израиля в вопросах налогового оборота.

Palestine's debt jumps 26% in April to $3.7bn https://t.co/2vdqBxc7nR — Joe Catron (@jncatron) June 9, 2021

Израиль получает в среднем 200 млн долларов в месяц за товары, импортируемые в Палестину. В соответствии с соглашением деньги должны быть переведены в казну ПНА за вычетом 3%. Однако израильское руководство зачастую злоупотребляет своими полномочиями.

Несмотря на финансовый кризис, в июне прошлого года палестинское правительство отказалось получать налоговые поступления от Израиля. Это продолжалось до ноября того же года. ПНА заявила, что будет снижать свою зависимость от Израиля и не позволит себя шантажировать.

Внутренний государственный долг на конец апреля был равен 2,3 млрд долларов, а внешний увеличился до 1,3 млрд, что суммарно составляет 28% валового внутреннего продукта ПНА (13,2 млрд долларов).

Ситуацию в стране ухудшает также сокращение субсидий и иностранной помощи Палестине. В 2020 году ПНА получила лишь 370 млн долларов, что намного ниже среднего показателя в 1 млрд в год.