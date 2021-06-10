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Почему эксперты прогнозируют низкую явку на выборах президента в Иране
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Почему эксперты прогнозируют низкую явку на выборах президента в Иране

Ближний Восток
Почему эксперты прогнозируют низкую явку на выборах президента в Иране
ТАСС  /  Amin Nazari / AP

Тегеран, 10 июня. Следующий руководитель Ирана возглавит страну, страдающую от последствий пандемии коронавируса и серьезных экономических проблем. Эта информация приводится в исследовании британского Королевского института международных отношений.

Кроме того, по мнению аналитиков, на выборах ожидается низкая явка, так как Совет стражей конституции Исламской Республики дисквалифицировал многих видных кандидатов.

Один из участников исследования, Назила Фатхи, бывший тегеранский корреспондент The New York Times и сотрудник Middle East Institute (Вашингтон), заявляет, что причины такого отношения народа к голосованию очевидны. В 2018–2019 годах руководство Ирана применяло жесткие меры для подавления антиправительственных выступлений и инакомыслия.

«Людям просто надоело. Они чувствуют, что у них нет причин для участия в выборах или в каких-либо других политических мероприятиях, которые проходят в поддержку режима», — считает иностранный специалист.

Подтверждают такие взгляды и в самом Иране. Так, Иранское агентство по опросам студентов опубликовало доклад, согласно которому желание участвовать на выборах выразили лишь 38% респондентов по сравнению с 73% процентами в 2017 году, когда президент Хасан Роухани был переизбран на второй срок.

Почему эксперты прогнозируют низкую явку на выборах президента в Иране
Федеральное агентство новостей  / 

Другой сложностью, требующей решения от будущего главы страны, является поиск решений, которые помогли бы восстановить экономику, страдающую от санкций Запада. Кроме того, важным вопросом является заключение новой сделки по ограничению ядерной программы Ирана с США. Сейчас стороны ведут переговоры, однако окончательного понимания возможно ли подписание нового документа, который позволит решить один из актуальных вопросов на Ближнем Востоке, пока нет. В ходе двух раундов предвыборных дебатов кандидаты практически не коснулись этого вопроса, что вызвало критику со стороны действующего президента.

«Говорить о том, что за последние восемь лет ничего не было сделано — это жестоко по отношению к народу. Зачем вы оскорбляете людей? Скажите лучше хоть слово — страна выходит из СВПД или нет? Согласны ли вы с «ядерной сделкой», которая сейчас является способом решить многие проблемы? Как собираетесь избавляться от санкций? Кто из вас вновь посадит США за стол переговоров?», — сказал Роухани.

Аналитик Назила Фатхи также обращает внимание на этот актуальный вопрос.

«К сожалению, ни один из кандидатов, включая Раиси (Ибрагим Раиси, бывший глава судебной власти — прим. ред.), не смог предложить политическую программу, «дорожную карту» или какую-либо повестку дня, которая бы описала, как они будут решать эти крайне серьезные проблемы, которые есть у людей», — заявила эксперт.

В настоящее время в Иране прошли два раунда предвыборных дискуссий. Третий этап запланирован на 12 июня. Наиболее сильным кандидатом считается бывший глава судебной власти страны Ибрагим Раиси, известный в народе проведением антикоррупционных программ.

Вторым по популярности кандидатом является секретарь Совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи. Другие кандидаты — представитель духовного лидера Ирана Саид Джалили, первый заместитель главы парламента Амир-Хоссейн Газизаде Хашеми, бывший вице-президент страны Мохсен Мехр Ализаде, глава иранского Центробанка Абдул Насер Хеммати и глава исследовательского центра при парламенте Ирана Алиреза Закани.

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выборы иран
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