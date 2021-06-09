Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июня 21:44
Байден и Путин обсудят ситуацию в Сирии во время июньского саммита
США решат вопрос о включении темы космоса в процессе переговоров с РФ
Песков: Путин готов к общению с прессой после встречи с Байденом
Белорусский минтранс считает санкции США безвредными для страны
Байден намерен обсудить «СП-2» на встрече с Меркель в рамках саммита G7
Топ-5 фильмов с Джонни Деппом, пробирающих до мурашек
Таможня ЦАР оштрафовала сотрудников миссии ООН на миллион долларов за контрабанду
Животноводческая ферма загорелась под Красноярском
Американские военные сообщили о стрельбе на базе ВВС США в Техасе
Байден намерен провести пресс-конференцию после встречи с Путиным в Женеве
Все новости

Диетолог предостерегла худеющих от употребления газированной воды

Общество
Диетолог предостерегла худеющих от употребления газированной воды
pixabay.com  /  NielsBB

Москва, 9 июня. Лучшие напитки, которые необходимо употреблять желающим сбросить лишний вес, перечислила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Несмотря на то, что газированная вода хорошо насыщает и утоляет жажду, клетки организма не получают достаточного количества жидкости. Человек нуждается в воде для быстрых обменных процессов, добавила врач.

«Поскольку мы худеем, у нас вымываются токсины и образуются продукты распада. Чтобы они были выведены из организма, тоже нужна вода. В этом случае нецелесообразно пить газировку», — приводит ее слова «Радио 1».

Соломатина призвала худеющих не увлекаться лечебно-столовой минеральной водой. По словам специалиста, она никак не влияет на процесс похудения. Употребление зеленого чая, кофе и соков с мякотью тоже никак не скажется на фигуре.

Не так давно диетолог раскрыл главную опасность продуктов быстрого приготовления. Дело в том, что во время их употребления человек получает колоссальное количество углеводов, но уже через час после приема пищи снова хочет есть.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Диетолог предостерегла худеющих от употребления газированной воды
похудение соломатина напиток диетолог
Комментировать
Эксклюзив
Топ-5 фильмов с Джонни Деппом, пробирающих до мурашек
Топ-5 фильмов с Джонни Деппом, пробирающих до мурашек
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 162956 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 72881 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 64131 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 62596 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Политика 56358 7 июня 2021
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Рейтинг@Mail.ru