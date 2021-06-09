Диетолог предостерегла худеющих от употребления газированной воды

Москва, 9 июня. Лучшие напитки, которые необходимо употреблять желающим сбросить лишний вес, перечислила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Несмотря на то, что газированная вода хорошо насыщает и утоляет жажду, клетки организма не получают достаточного количества жидкости. Человек нуждается в воде для быстрых обменных процессов, добавила врач.

«Поскольку мы худеем, у нас вымываются токсины и образуются продукты распада. Чтобы они были выведены из организма, тоже нужна вода. В этом случае нецелесообразно пить газировку», — приводит ее слова «Радио 1».

Соломатина призвала худеющих не увлекаться лечебно-столовой минеральной водой. По словам специалиста, она никак не влияет на процесс похудения. Употребление зеленого чая, кофе и соков с мякотью тоже никак не скажется на фигуре.

Не так давно диетолог раскрыл главную опасность продуктов быстрого приготовления. Дело в том, что во время их употребления человек получает колоссальное количество углеводов, но уже через час после приема пищи снова хочет есть.