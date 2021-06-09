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Американские экс-президенты одновременно засветились в прессе

Политика
Американские экс-президенты одновременно засветились в прессе
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 9 июня. Практически любое сколько-нибудь значимое действие или высказывание бывших первых лиц страны неизменно привлекает внимание СМИ. Два экс-президента США снова засветились в прессе.

Дональд Трамп и его предшественник Барак Обама в очередной раз «украсили» первые полосы иностранных газет. Неосторожные высказывания одного и новый виток борьбы с соцсетями другого стали поводом для внимания прессы.

Дональд Трамп продолжает свой крестовый поход на социальные сети Twitter и Facebook. Трамп считает, что воздействовать на соцсети можно лишь полной их блокировкой, как сделала Нигерия с Twitter. Бывший американский лидер обижен на Twitter, который удалил аккаунт Трампа после событий с захватом Капитолия в январе этого года. Facebook не стал полностью удалять аккаунт бывшего президента, лишь заблокировал его до 2023 года.

Трамп не стал скрывать, что не заблокировал Facebook будучи президентом из-за льстивых речей его владельца, Марка Цукерберга.

Другой экс-президент США сделал неосмотрительное высказывание в адрес Венгрии и Польши. В эфире американского телеканала Барак Обама заметил, что эти страны перестали быть демократическими и перешли к «авторитарному режиму». Польшу это высказывание разозлило, премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Обама должен приехать и все посмотреть своими главами, а не опираться на на посторонние доклады. Заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк добавил, что «нехватка знаний часто ведет к неверным выводам».

Отсутствие в Twitter аккаунта Трампа не мешает пользователям сети обсуждать бывшего президента. На сей раз предметом осмеяния стали брюки Трампа весьма необычного покроя.

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обама трамп соцсети
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