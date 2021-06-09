Топ-5 фильмов с Джонни Деппом, пробирающих до мурашек

Американскому актеру, кинорежиссеру, сценаристу и музыканту Джонни Деппу 9 июня исполнилось 58 лет. Успешная карьера, более 200 работ в фильмографии, премии «Золотой глобус», MTV Movie Awards, победа на Венецианском кинофестивале — это лишь часть того, чего успел добиться Депп к своему почти 60-летию.

Особую популярность актеру принесли такие фильмы, как «Пираты Карибского моря», «Волшебная страна», «Чарли и шоколадная фабрика», «Алиса в Зазеркалье» и многие другие. За разноплановость и нетипичные амплуа Джонни Деппа обожают и дети, и взрослые. ФАН сделал подборку особых фильмов с его участием. В список вошли готические, мрачные, но не менее красивые и глубокие по смыслу кинокартины с Джонни Деппом, которые вы, возможно, еще не видели.

Сонная лощина (1999)

Кадр из фильма «Сонная лощина» /

Необычный фильм в жанре ужаса-детектива. Действие происходит в Америке, в маленьком поселении под названием Сонная Лощина. Главный герой — констебль из Нью-Йорка Икабод Крейн (Джонни Депп). Он проповедует научную точку зрения, пытаясь рационально дать объяснение любому явлению. Икабод применяет на практике новые методы расследования преступлений, сам изготавливает оригинальные инструменты и приспособления. Но у него есть небольшая слабость — герой до ужаса боится пауков. Новаторство констебля не по нраву властям города, поэтому его отправляют в Сонную Лощину, где как раз по странному стечению обстоятельств за последние две недели какой-то маньяк отрубил головы трем местным жителям.

Из ада (2001)

Кадр из фильма «Из ада» /

Лондон, 1888 год. В городе орудует самый страшный маньяк в истории — Джек-Потрошитель. Поймать его становится делом чести для инспектора полиции Фреда Эбберлайна (Джонни Депп). У главного героя есть необычные способности: он может видеть будущее, но это происходит только под действием опиума. Фред идет по следу убийцы, практически догоняя его, но в какой-то момент понимает, что правительство знает о Потрошителе гораздо больше, чем он. Ситуация переворачивается, герой оказывается в тупике.

Тайное окно (2004)

Кадр из фильма «Тайное окно» /

Это фильм по произведению Стивена Кинга. Главный герой — писатель Морт Рейни. Он переживает эмоциональный кризис, переходящий в творческий. Дело в том, что мужчина застал свою жену в постели с другим, его сердце разбито, а мысли о предательстве не дают сосредоточиться на книге. Рейни переезжает в дом у озера, чтобы прийти в себя. Вдруг на его пути появляется странный литератор, который заявляет, что писатель украл сюжет из его книги. Сюжет кажется абсурдным, пока не становится ясно, что на самом деле это главный герой помешался рассудком.

Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит (2007)

Кадр из фильма «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» /

Это красивая готическая история, воплощенная режиссером Тимом Бертоном. Мюзикл рассказывает о цирюльнике Бенджамине Баркере. Молодого парикмахера сажают в тюрьму по ложному обвинению, а судья, давно и страстно желавший жену Бенджамина, оказывается главным злодеем, который все подстроил. Цирюльник в тюрьме, судья заполучил его супругу Люси. После 15 лет каторги Бенджамин вернулся в Лондон, открыл свою цирюльню и стал продумывать план мести. В этом ему помогает миссис Ловетт — хозяйка небольшой пекарни, испытывающая к мрачному Баркеру романтические чувства.

Мрачные тени (2012)

Кадр из фильма «Мрачные тени» /

И снова Деппу удалось поучаствовать в готическом фильме Тима Бертона. Главный герой, Барнабас Коллинз, владеет поместьем, он богат, любит власть и женщин. Однажды он разбивает сердце девушки, которая оказывается ведьмой. В качестве мести колдунья обрекает Барнабаса на худшую судьбу — хоронит его заживо, обратив перед этим в вампира. Спустя два века главного героя освобождают из склепа и тот оказывается в очень изменившемся мире 1972 года. Он возвращается в Коллинвуд и находит некогда величественное здание в руинах. Жалкие потомки его семьи сохранились лишь немногим лучше родового гнезда, и каждый из тих так же порочен, как в свое время молодой Барнабас.

Ранее ФАН составил топ-5 громких скандалов с участием Джонни Деппа. В подборку вошли скандальный развод, аресты и суды с участием актера.