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Иосиф Пригожин поддержал Филиппа Киркорова в скандале с Лободой

Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин поддержал Филиппа Киркорова в скандале с Лободой
Нью Информ  /  Vadim Tarakanov/Global Look Press/Alexandr Gusew/ZUMAPRESS.com

Москва, 9 июня. Скандальная премия Муз-ТВ породила еще один скандал. Продюсер Иосиф Пригожин ввязался в конфликт исполнителей Филиппа Киркорова и Светланы Лободы.

Ссора завязалась на фоне высказывания продюсера Лободы Нателлы Крапивиной. В очередной раз она продемонстрировала свою бестактность и хамство, назвав шоу-бизнес цирком уродов. При этом Лободу она считает самым достойным артистом, передает «Комсомольская правда».

Крапивина не оставила без внимания и Киркорова с репером Давой. Артисты пришли на премию в провокационных костюмах, играя молодоженов.

«Раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки», — прокомментировала продюсер Лободы.

Короля эстрады такое заявление привело в бешенство. В своем Instagram Киркоров обвинил продюсера и ее подопечную в двойных стандартах и указал, что их выступление это плагиат номера Бейонсе. Позже Крапивина сказала, что больше не сотрудничает с Лободой и не причастна к шоу-бизнесу.

Комментируя конфликт, Пригожин смело отметил, что Крапивина ведет себя как животное.

«Я долго молчал. Но слава богу, сейчас есть хороший повод высказаться. Накипело!» — подчеркнул продюсер.

Кроме того, все знакомые Пригожина также в шоке от манер Крапивиной. Он рассказал, что за свою карьеру продюсерша часто угрожала и кидала на деньги людей, а теперь Киркорову удалось поставить ее на место.

«И дело тут вовсе не гендере, не в предрассудках — это банальное человеческое хамство», — добавил общественный деятель.

Помимо этого, он выразил необходимость в проверке работы украинских звезд на территории РФ. Пригожин усомнился, что они добросовестно платят налоги и выступают с наличием рабочей визы.

Ранее Моргенштерн назвал главный плюс скандала на премии Муз-ТВ. Одним из главных плюсов скандальной истории стал бесплатный пиар.

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Все новости / Шоу-бизнес / Иосиф Пригожин поддержал Филиппа Киркорова в скандале с Лободой
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