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Биолог оценил необходимость ревакцинации после прививки «Спутником V»

Общество
Биолог оценил необходимость ревакцинации после прививки «Спутником V»
Global Look Press  /  Frank Hoermann/SVEN SIMON

Москва, 9 июня. Повторная вакцинация от коронавируса может не потребоваться, если впервые человек был привит «Спутником V», считает вирусолог, доктор биологических наук Петр Чумаков.

Однако поскольку инфекция новая, и некоторые сомнения по поводу стойкости иммунитета к ней еще существуют, вторая российская вакцина, «КовиВак», все же может быть использована именно для ревакцинации, добавил член-корреспондент РАН.

«Она содержит убитый коронавирус, поэтому может не так эффективно вызывать первичную защиту, но при ревакцинации хорошо усилить уже существующую. Тогда эта вакцина пригодится», — пояснил Чумаков в эфире «Радио 1».

В целом, чтобы положить конец эпидемии, будет достаточно и одного «Спутника V», подытожил специалист. Вакцина получилась хорошей и дает очень незначительные побочные эффекты.

Привитым «Спутником V» может понадобиться ревакцинация, предупредил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев. Причем допустимо, чтобы она проводилась этим же препаратом.

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чумаков вакцинация COVID-19
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