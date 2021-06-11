Для летних вечеров: ФАН собрал топ-5 новых сериалов 2021 года

Лето — традиционная пора отпусков и каникул, именно сейчас можно посвятить время себе и своим любимым увлечениям. Например, пока вы летите самолетом или пытаетесь чем-нибудь занять долгое пребывание в поезде, можете успеть посмотреть парочку серий хорошего фильма. Захватывающий сюжет поможет разгрузить мозг и отвлечь от всего, что накопилось за весь год.

Чтобы не усложнять жизнь самостоятельными поисками годного кино, ФАН собрал топ-5 самых ожидаемых сериалов.

Локи

Компания Netflix летом запустила сериал о всеми любимом злодее. Первая серия вышла 9 июня, всего в сезоне будет шесть серий. История о самом хитром божестве зародилась еще во вселенной Marvel, спустя несколько лет Том Хиддлстон возвращается к излюбленной роли.

Локи удается похитить необычный артефакт, с помощью которого злодей имеет возможность путешествовать во времени. Основная цель — изменить ход истории и внести свои коррективы в будущее человечества. Локи полон сил и уверенности, что все планы смогут воплотиться, а он останется безнаказанным.

Физкультура

Сериал выйдет в России 18 июня. События разворачиваются в 1980-е годы в Сан-Диего. Это история о простой домохозяйке Шейле, которая ведет скромную и скучную семейную жизнь, однако девушка находит в себе силы и смелость, чтобы попытаться что-то изменить.

Переступая через страх и комплексы, внушенные обществом, героиня находит смысл жизни в аэробике. Сначала это просто увлечение, а вскоре она решает превратить любимое занятие в настоящий бизнес.

Тайное общество мистера Бенедикта

Первый сезон сериала выйдет 25 июня. В основе сюжета — одноименный цикл из четырех книг английского писателя Трентона Ли Стюарта.

История о четырех сиротах, которые помогают загадочному мистеру Бенедикту провернуть секретную миссию. Ребята обладают разными необычными талантами, которые могут спасти мир от злодея-двойника мистера Бенедикта. Ключевая роль досталась российской актрисе — одиннадцатилетней Марте Кесслер (Тимофеевой), она сыграет умную девочку с непростым характером.

Кевин может пойти на***

Премьера восьмисерийной комедии состоится 13 июня. Сюжет разворачивается вокруг девушки Эллисон, которая привыкла считать себя второстепенным персонажем в собственной семье. Она терпит ленивого супруга Кевина, который зарабатывает мало денег и все время со своими друзьями подшучивает над Эллисон.

Но терпению и покорности приходит конец — у главной героини возникает идея избавиться от супруга.

Мистер Корман

Первый сезон выйдет 6 августа. Основная причина, по которой этот сериал обязателен к просмотру, — актер Джозеф Гордон-Левитт.

Главный герой Джош — талантливый музыкант, который преподает музыку в школе, но в душе грезит об успешной карьере. От Джоша уходит возлюбленная и к нему переезжает его приятель по работе. Мужчина пытается взять себя в руки и не поддаться кризису среднего возраста, но мысли о нереализованных мечтах не дают ему покоя.

Ранее стало известно, что певица Дженнифер Лопес и ее продюсерская компания Nuyorican Productions подписали контракт на создание контента для стриминговой платформы Netflix. Голливудская звезда ведет свою деятельность вместе с партнером-продюсером Элейн Голдсмит-Томас.