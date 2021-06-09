Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения

Москва, 9 июня. Астролог Наталья Анисимова перечислила даты рождения людей, чью жизнь трансформирует солнечное затмение в четверг, 10 июня.

По словам эксперта, на некоторые знаки зодиака солнечное затмение окажет влияние больше всего. Она назвала ряд шагов, которые помогут благоприятно пережить уникальное природное явление.

Анисимова разместила на своей странице в Instagram даты рождения граждан, которым пристальнее всего следует обратить внимание на свое мироощущение и здоровье в период кольцевого солнечного затмения. Так, на каждый знак зодиакального круга влияние будет разное.

«У кого-то будут явные судьбоносные события, перемены в семье, месте жительства, а у кого-то придет иное понимание своего пути. Все еще зависит от личного гороскопа», — объяснила специалист.

Среди людей, особенно подверженных влиянию астрологического явления перечислены рожденные в 1950, 1955, 1956, 1964, 1965, 1969, 1973, 1974, 1975, 1983, 1984, 1988, 1992, 1997, 1998, 2001, 2002 годы.

Для всех знаков зодиака астролог рекомендовала затаиться и ничего не предпринимать. Ничего сверхъестественного ожидать не стоит, поскольку перемены проявятся только осенью.

«Как раз сейчас ничего делать не нужно, лучше замереть», — посоветовала эксперт, передает «Пятый канал».

В этот период лучше всего рассчитывать на положительное разрешение всех дел и думать в позитивном русле. В большинстве случаев подобные затмения помогают людям выбрать жизненный путь и отказаться от заблуждений.

Ранее ФАН сообщил, что астролог Яна Ваганова рассказала, в какой день июня нельзя выяснять отношения с близкими. Неблагоприятными для скандалов оказались 09,10, 11,12 и 13 июня 2021 года.