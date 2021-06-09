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Михаил Шуфутинский пожаловался на необычное осложнение после коронавируса

Шоу-бизнес
Михаил Шуфутинский пожаловался на необычное осложнение после коронавируса
Агентство городских новостей Москва  /  Антон Великжанин / «Москва 24»

Москва, 9 июня. Исполнитель шансона Михаил Шуфутинский перенес коронавирус в тяжелой форме. Артист признался, что его организм до сих пор не восстановился после болезни.

Певец подхватил инфекцию на одном из публичных мероприятий. Практически сразу он почувствовал сильное недомогание: у него поднялась температура, начался кашель, появилась слабость. Шуфутинский незамедлительно обратился к врачам, хотя всю жизнь избегал больниц.

По словам артиста, он только к 73 годам научился ответственно относится к своему здоровью. Уже в клинике звезде диагностировали пневмонию и очаговое поражение легких. Шуфутинскому потребовалось длительное лечение и восстановление. За время болезни он потерял чуть больше шести килограммов. К сожалению, не обошли стороной исполнителя и серьезные последствия после коронавируса. По признанию артиста, одно из осложнений даже врачей ставит в тупик. Шуфутинский начал хромать.

«Врачи ничего не говорят. Надеюсь, скоро пройдет», — рассказал певец в интервью «Собеседнику».

Недавно певец впервые вышел в свет после перенесенной инфекции. На вручении премии «Шансон года» артиста было не узнать — он сильно осунулся и передвигался весьма осторожно. Один из организаторов мероприятия рассказал, что Шуфутинский даже попросил уменьшить время на общение с журналистами, поскольку даже стоять ему очень непросто.

Недавно российский рэпер Иван Алексеев, известный под псевдонимом Noize MC, сообщил поклонникам о вынужденном переносе концертов из-за повторного заболевания коронавирусом.

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здоровье шуфутинский коронавирус
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