Путин назвал умными украинцев, не желающих вступления Киева в НАТО

Москва, 9 июня. Минимум половина жителей Украины не хочет вхождения страны в состав Североатлантического альянса. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

По его словам, это умные люди, ведь они не желают становиться «пушечным мясом». Также Путин подчеркнул, что Москва не имеет информации по поводу договоренностей Украины и Запада о НАТО, поэтому вынуждена учитывать данный момент.

До этого российский лидер отметил, что разговоры о возможном вступлении Украины в состав НАТО не выглядят «болтовней». Он указал, что в такой ситуации время подлета ракет от Харькова или Днепра до Москвы уменьшится до 7-10 минут.