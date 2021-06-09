Иракская АЭС: Багдад возвращается к ядерной программе после 40-летнего перерыва

Власти Ирака планируют создать в стране атомную электростанцию, которая должна помочь в решении энергетического кризиса. Данная проблема является одной из наиболее приоритетных для Багдада, поскольку частые отключения электроэнергии ранее уже становились причиной социальных волнений.

Iraq planning to build eight new reactors https://t.co/YP6GNPEfEM — NPEC (@NuclearPolicy) June 8, 2021

Создание АЭС способно полностью решить проблему, однако реализация проекта по строительству будет чревато значительными финансовыми издержками и определенными геополитическими проблемами.

О пути Багдада к своей новой ядерной программе читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Дефицит энергии

При условии, что Ирак по объемам запасов нефти занимает второе место во всем мире, страна до сих пор не может обеспечить себя стабильными источниками электроэнергии, что приводит к частым отключениям сети.

Сейчас в распоряжении Ирака есть 18,4 гигаватта (ГВт) электроэнергии, 1,2 гигаватта из которых закупаются в Иране. Уже к августу 2021 года ожидается рост мощности нациольных станций до 22 гигаватт, однако и это число значительно меньше фактического спроса, достигающего 28 гигаватт (30 гигаватт в жаркие месяцы).

#Iraq seeks to build eight reactors capable of producing about 11 gigawatts of #electricity, said Kamal Hussain Latif, chairman of the Iraqi Radioactive Sources Regulatory Authorityhttps://t.co/vnWbuYGfgg — Alghadeer English (@alghadeertv_eng) June 8, 2021

Уже к концу десятилетия Управление по регулированию радиоактивных источников ожидает, что спрос на энергию в стране возрастет почти вдвое и достигнет 42 гигаватт.

«У нас есть несколько прогнозов, которые показывают, что без ядерной энергии к 2030 году мы окажемся в большой беде», — сообщил глава Управления по регулированию радиоактивных источников Камаль Хусейн Латиф.

Произошедший в 2020 году обвал цен на нефть оказался чреват серьезными проблемами и для Ирака. Государство фактически лишилось средств для поддержки и расширения своей давно заброшенной электроэнергетической системы. В результате перебои вызвали массовые протесты, которые, как опасалось руководство страны, могли привести к свержению правительства.

Благодаря снижению объемов добычи странами ОПЕК сейчас удалось довести стоимость черного золота до 70 долларов за баррель, однако Ираку необходимо время на то, чтобы сбалансировать бюджет и адаптироваться к данным изменениям. Кроме того, нестабильность цен на мировом нефтяном рынке не позволяет загадывать на будущее — рассчитывать на сохранение такой цены не стоит, особенно учитывая намерения государств-членов ОПЕК наращивать объем продаж топлива.

Мерой, позволяющей устранить сложившуюся в стране катастрофическую ситуацию в области электроэнергии, может стать именно строительство ядерных реакторов.

Ирак и атом

На пути к созданию новой АЭС Багдаду придется разобраться и с возможными претензиями других государств. Ирак разрабатывал планы своей ядерной программы еще со второй половины XX века, и имеет связанный с этим негативный опыт.

Так, в 1981 году, в период президентства Саддама Хуссейна, Израиль обвинил Багдад в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия и нанес серию авиаударов по недавно купленному во Франции реактору «Осирак». Объект был разрушен, как и планы на ядерную программу государства.

#OTD: 40 years ago, eight @IDF F-16s attacked Iraq’s Osirak nuclear reactor near Baghdad (June 7, 1981). Within 80 seconds, the F-16s delivered 16 MK-84 bombs with pin-point accuracy destroying Saddam Hussein's dream of developing a nuclear weapon. #AvGeek #Israel #Iraq pic.twitter.com/mVga2YUMNe — Air Power (@RealAirPower1) June 7, 2021

После ряда региональных войн с участием Ирака в 2003 году США начали вторжение в страну под предлогом уничтожения оружия массового поражения. Многолетнее военное сопротивление еще более истощило страну и нанесло вред ее инфраструктуре, так что нынешние проблемы, проявляющиеся в том числе и в проблемах с электроэнергией, можно считать отголосками данного конфликта.

Впрочем, современное иракское правительство находится в хороших отношениях с западными государствами и их союзниками, а речи о возможном использовании страной ядерных технологий для создания оружия уже не идет.

Кроме того, АЭС не выделяют большого количество углекислого газа, так что проект укладывается в региональную инициативу по сокращению выбросов в атмосферу — ключевые страны Персидского залива в настоящее время работают над увеличением показателя экологичности производств.

Gulf countries would stand to gain from #RenewableEnergy in terms of job creation, fossil fuel savings, & reduction in carbon emission — OP Research (@OPResearchMENA) February 26, 2017

Кроме того, такой тип электростанции позволит Ираку выделять больше ценных углеводородов на экспорт, поскольку необходимость в их использовании для выработки энергии в стране существенно снизится.

Работа в этом направлении ведется уже на протяжении последних нескольких лет. Представители интересов Багдада провели ряд встреч с представителями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) для изучения возможностей строительства АЭС. Сейчас перспектива создания станции становится все более определенной.

Будущая АЭС

По плану новая АЭС с восемью ядерными реакторами должна будет вырабатывать до 11 гигаватт электричества. Для реализации масштабного проекта стране потребуется финансирование в размере 40 млрд долларов. Власти рассчитывают, что эти расходы окупятся в течение 20 лет эксплуатации АЭС.

Иракское руководство начало искать потенциальных инвесторов и партнеров, способных заняться строительством новых объектов. Главных претендентов два: Россия и Южная Корея. Вопросы сотрудничества в этой сфере багдадские чиновники уже обсуждали с представителями из Москвы и Сеула.

«Росатом» хорошо зарекомендовал себя на мировом рынке в качестве надежного партнера в строительстве реакторов.

В то же время южнокорейское руководство также выразило готовность принять участие в проекте Багдада. Ранее Сеул предложил иракским чиновниками посетить с экскурсией реакторы в ОАЭ, управляемые компанией Korea Electric Power Corporation (KEPCO).

UAE becomes first Arab nation to produce nuclear energy. The UAE revealed ambitions in 2008 and construction has taken more than a decade. Korea Electric Power Corporation, is prime contractor and joint venture partner. https://t.co/XkzAK5x82Q via @TheNationalUAE #UAE — Major General PC SEN (@MajorGeneralPC) August 2, 2020

Как отметил глава Управления по регулированию радиоактивных источников Камаль Хусейн Латиф, также ядерное управление вело переговоры с компаниями из Франции и США.

Ведомство уже составило список из 20 потенциальных площадок для создания реакторов. Итоговые подрядчики еще не определены, как и не найдены средства на проект, однако предполагается, что первые контракты могут быть подписаны уже в следующем, 2022 году.

Iraq is developing a $40 billion plan for nuclear power as the electricity-starved petrostate seeks to end the widespread blackouts that have sparked social unrest https://t.co/It426Es423 — Bloomberg Middle East (@middleeast) June 8, 2021

Что дальше

Безусловно, даже новой 11-гигаваттной атомной станции будет недостаточно для того, чтобы закрыть все потребности государства в энергии. Тем не менее это поможет стране решить наиболее актуальную проблему отключения электричества.

При этом Багдад смотрит еще дальше и строит амбициозные планы на развитие отрасли возобновляемых источников энергии. По плану правительства вслед за АЭС к концу десятилетия в стране должно быть построено достаточно солнечных электростанций, общая генерация энергии которых сравнится с показателями ядерного объекта.

Амбициозные программы иракских властей будет крайне трудно реализовать, учитывая все политические и экономические факторы. Несмотря на это, Багдад сейчас не видит иного решения имеющихся проблем.