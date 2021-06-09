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Культура отмены: топ-5 скандальных примеров в России

Общество
Культура отмены: топ-5 скандальных примеров в России
Федеральное агентство новостей  /  instagram.com / @reginatodorenko / @xenia_sobchak / facebook.com / Иван Колпаков

За последние два года «культура отмены» (cancel culture) достигла пика популярности — ей подверглись знаменитые актеры, музыканты, журналисты, политики и даже компании и бренды. Тенденция «отменять» публичных личностей за прошлые ошибки или неаккуратные высказывания затронула и Россию. Пять примеров действия «культуры отмены» в нашей стране — в материале ФАН.

Регина Тодоренко

Культура отмены: топ-5 скандальных примеров в России
Из личного архива Регины Тодоренко  / 

Первый и самый громкий прецедент «культуры отмены» — история ведущей Регины Тодоренко. В интервью она призналась, что не понимает женщин, которые публично рассказывают о пережитом опыте домашнего насилия.

«А что ты сделала, чтобы он тебя не бил?» — возмутилась Тодоренко.

Заявление ведущей вызвало бурю негодования, в том числе среди ее поклонников. Тодоренко обвинили в оправдании домашнего насилия. В итоге известные бренды расторгли рекламные контракты с ведущей, а журнал Glamour лишил ее премии «Женщина года».

Позже Тодоренко принесла извинения и призналась, что сделала заявление из-за неосведомленности о проблеме домашнего насилия. Ведущая выпустила фильм «А что я сделала, чтобы помочь?» и пожертвовала внушительную сумму центру помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Ксения Собчак

Культура отмены: топ-5 скандальных примеров в России
politexpert.net  / Евгений Зайцев

Журналистка Ксения Собчак и ранее была известна скандальными высказываниями. Однако ее недавние слова привели к нешуточным последствиям. Собчак заявила, что суть движения Black Lives Matter в том, что те, кто не смог преуспеть, хотят уничтожить богатых людей и чужую частную собственность. После этого ведущая выложила видео о BLM под песню «Убили негра». Как выяснилось позже, ролик был опубликован в рамках шоу Comment Out.

Заявление Собчак подвергли критике — возмущение общественности привело к тому, что рекламодатели расторгли с ней контракты из-за ее постов. Тем не менее случившееся не сильно сказалось на карьере Собчак, а о скандале вскоре забыли.

Андрей Фрольченков

Культура отмены: топ-5 скандальных примеров в России
facebook.com  / Prt Scr

Глава SMM-отдела ресторанов японской кухни «Тануки» Андрей Фрольченков опубликовал в соцсетях рекламу с обещанием, что ресторан не даст набрать лишний вес. Запись сопровождалась иллюстрацией с полной и худой девушками.

Сеть обвинили в бодишейминге, компания принесла извинения за «неуместный креатив». Однако после этого Фрольченков выпустил еще одну рекламу с хэштегом #всероллыважны (аналогия с Black Lives Matter). Реклама получила осуждение в Сети, стали появляться призывы «отменить» сеть ресторанов из-за неуместной рекламы.

Иван Колпаков

Культура отмены: топ-5 скандальных примеров в России
facebook.com  / Иван Колпаков

Главред «Медузы»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Иван Колпаков лишился должности после того, как сотрудник издания обвинил его в домогательствах к его жене. Иронично, что СМИ активно осуждало харассмент и «изобличало» виновных. Возмущение читателей издания вызвали и слова главреда.

«Ты — единственная на этой вечеринке, кого я могу харассить, и мне за это ничего не будет», — заявил он своей жертве.

После того как случившееся стало достоянием общественности, Колпаков сам покинул должность главреда. Однако ненадолго — спустя год его восстановили в той же должности.

Павел Лобков

Культура отмены: топ-5 скандальных примеров в России
wikipedia.org  / ПОКА ТУТ / CC BY-SA 4.0

Еще один представитель либеральных СМИ, продвигающий недопустимость харассмента, был обвинен в домогательствах к подчиненным. Журналист и телеведущий «Дождя» Павел Лобков совращал стажеров, делал коллегам сомнительные комплименты, оценивая их физическую привлекательность.

Позже Лобков признался, что не заметил прихода «новой этики с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности». Тем не менее это не спасло его от «кенселлинга» и постепенного отстранения от работы.

Ранее актриса Елена Проклова рассказала о сексуальных домогательствах, жертвой которых она стала в несовершеннолетнем возрасте. По словам звезды, во время съемок фильма ее домогался именитый артист. На тот момент ей было всего 15 лет. Заявление актрисы вызвало бурную реакцию. Исповедь Прокловой разделила киносообщество на два лагеря.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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