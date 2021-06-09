Рэпер Noize MC во второй раз заболел коронавирусом

Москва, 9 июня. Российский рэпер Иван Алексеев, известный как Noize MC, сообщил фанатам о вынужденном переносе концертов из-за повторного заболевания коронавирусом.

Артист обратился к поклонникам в Instagram и принес свои извинения. Команда Noize MC была вынуждена перенести концерты на новые даты из-за того, что рэпер подхватил коронавирусную инфекцию.

«Я заболел ковидом. Это очень странная и неприятная история: мы всей семьей переболели в декабре прошлого года, 17 мая я сдавал тест на антитела — у меня был положительный результат», — написал музыкант.

Noize MC рассказал фанатам, что почувствовал себя плохо после выступления в городе Иваново. На следующий день у него появился насморк и поднялась температура. ПЦР-тест на COVID-19 показал положительный результат и он был вынужден самоизолироваться.

Рэпер Скриптонит ранее объявил фанатам, что подхватил коронавирус. Казахский музыкант сообщил о переносе концертов и принес свои извинения слушателям.