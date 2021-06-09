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Путин не исключил возможности вступления Украины в состав НАТО

Армия
Путин не исключил возможности вступления Украины в состав НАТО
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 9 июня. Разговоры о возможном вступлении Украины в состав Североатлантического альянса не выглядят как «болтовня», считает президент России Владимир Путин.

При этом российский лидер отметил, что в случае вхождения Киева в Альянс подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы уменьшится до семи-десяти минут.

Также Путин выразил сомнения насчет заявлений США о том, что они не обещали Украине членство в НАТО.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен действительно говорил о том, что Соединенные Штаты поддерживают намерение Украины вступить в НАТО. Американский политик указывал, что Киев обладает необходимыми для этого инструментами.

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украина путин нато
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