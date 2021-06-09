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Владимир Путин уверен, что Украина не планирует выполнять Минские соглашения

Политика
Владимир Путин уверен, что Украина не планирует выполнять Минские соглашения
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 9 июня. Украинские власти не намерены осуществлять обязательства, взятые на себя в рамках минских переговоров. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал о предложении, которое недавно поступило ему от украинского коллеги Владимира Зеленского. Политик выступил с инициативой о переговорах по вопросам международной безопасности. Однако в нынешнее время более уместно обсудить отношения Москвы и Киева.

Ранее Путин согласился на разговор с лидером Украины. Между странами накопилось много разногласий, которые необходимо разрешить.

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Все новости / Политика / Владимир Путин уверен, что Украина не планирует выполнять Минские соглашения
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