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Юнармейское лето началось у мордовских школьников

Общество
Юнармейское лето началось у мордовских школьников
vk.com  /  Молодежь Мордовии

Саранск, 9 июня. В Мордовии открылись школьные лагеря с дневным пребыванием детей «Юнармеец». Это пятидневные учебно-полевые сборы для тех, кто желает познакомиться с добровольным военно-патриотическим движением.

В число слушателей образовательной программы «Юнармии» могут стать как участники движения, так и другие школьники. Организаторы не исключают пополнения рядов активистов после завершения смены.

«Участники   это мальчики, ученики 10 классов. Мы собрали молодежь допризывного возраста, чтобы воспитать в них их морально-волевые качества. Только по Саранску смену посещают 650 подростков, по республике эта цифра доходит до 1000», — рассказал ФАН руководитель регионального военно-патриотического движения «Юнармия» Алексей Помелов.

Ранее ФАН писал, что двое участников Всероссийского патриотического детско-юношеского движения «Юнармия» стали лауреатами национальной общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».

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