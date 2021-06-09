Звезда «Ривердейла» Мэделин Петш сыграет Галю в американском ремейке «Иронии судьбы»

Лос-Анджелес, 9 июня. Актриса Мэделин Петш, известная по сериалу «Ривердейл», сыграет невесту Жени Лукашина в американской версии культового советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром».

Как и в оригинале, девушка Галя в исполнении Петш, будет ждать предложения руки и сердца от возлюбленного в канун Нового года. Однако ожидания героини рушатся, когда все начинает идти не по плану. Пока неизвестно, какое имя получит невеста Жени Лукашина в ремейке. Так, например, создатели картины поменяли имя Нади Шевелевой, которую сыграет Эмма Робертс, на Марго.

Режиссером американской версии «Иронии судьбы» стал Марюс Вайсберг. Он не раскрывает подробности сюжета, однако уверяет, что сценарий оригинального фильма был кропотливо переработан, а действие карты перенесены в современные реалии США. К касту также присоединились звезда комедии «Проект X: Дорвались» Томас Манн и британский актер Льюис Тан, известный по фильму «Дэдпул-2».

Недавно супруга Марюса Вайсберга показала первый кадр со съемок новой «Иронии судьбы». Кроме это, она рассекретила главную локацию, где будут разворачиваться действия фильма.