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Ученые объяснили агрессию маленьких собак

Общество
Ученые объяснили агрессию маленьких собак
pixabay.com

Гаррисберг, 9 июня. Чаще всего агрессию демонстрируют собаки мелких пород. Внимание на это обратили ученые из Университета Пенсильвании.

Имеются в виду животные весом до девяти кг, рассказал руководитель Центра взаимодействия животных и общества при Школе ветеринарной медицины Университета Пенсильвании Джеймс Серпелл. Именно такие собаки чаще всего проявляют агрессию, передает Live Science.

Мелкие животные чувствуют себя уязвимыми из-за того, что не могут испугать своим видом. Поэтому они заранее начинают нападать. Собаки делают это для того, чтобы обеспечить себе защиту. При этом агрессия может проявляться и по вине хозяев, рассказал Серпелл.

«Владельцы склонны инфантилизировать маленьких собак и думать о них, как о беспомощных младенцах», — передает слова специалиста Planet Today.

Сделать ряд исключений в правилах по выгулу собак-поводырей предположили российские депутаты. О необходимости внесения дополнений в закон «Об ответственном обращении с животными» заявили парламентарии из Перми.

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собаки животные агрессия
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