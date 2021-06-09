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Опубликован тизер третьей части «Брата»

Общество
Опубликован тизер третьей части «Брата»
Кадр из фильма «Брат 3»

Москва, 9 июня. Создатели фильма «Брат-3» представили первый тизер картины. Видео появилось на официальном YouTube-канале киноленты.

В кадре два актера, стоящих друг напротив друга с оружием в руках. У одного из героев на груди лежит ребенок. Темой их беседы стало определение правды.

Дебютный тизер третьей части фильма собрал в основном негативные отзывы. Это видно по комментариям под видео. Многие негодуют, что кинематографисты решили снять продолжение культовых фильмов покойного режиссера Алексея Балабанова.

Фильм «Брат-3» режиссера Валерия Переверзева до сих пор снимается. Главную роль в ленте исполнит племянник Бари Алибасова Рудольф Назаров. Примечательно, что сыграть в фильме может любой желающий: россиянам предлагают купить роль в кино.

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кино фильм брат-3
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