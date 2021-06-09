Москва, 9 июня. Немецкий политолог Александр Рар считает, что Украина нуждается в экономическом диалоге с Россией для налаживания поставок газа через территорию страны.

Украине не хватает нормального контакта с Россией, потому что политическое руководство страны не может определиться с линией поведения, выстраиваемой в отношениях между государствами. Таким мнением поделился известный политолог Александр Рар в своем интервью для НСН.

Газета «Известия» пишет, что Россия для Украины является в действительности «главным клиентом». Специалист призывает Киев руководствоваться чисто экономическими интересами, чтобы добиться эффективного результата и стабилизировать транзит голубого топлива.

Рар отмечает, что как Европа, так и США переживают, что Россия и Украина могут вновь объединиться и сделать очередной шаг на пути к возрождению старой империи, поэтому западные игроки часто ставят им искусственные препятствия. Политолог добавил, что Российская Федерация действует осознанно и президент РФ прав в том, что Кремль не должен «кормить всех».

Берлин ранее пообещал Вашингтону, что не оставит Украину после того, как «Северный поток — 2» будет введен в эксплуатацию. Александр Рар дал свой экспертный комментарий, чтобы прояснить ситуацию и раскрыть истинный смысл германского послания.