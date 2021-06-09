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Военкор Коц рассказал, как США используют Украину для «игры на нервах» России

Армия
Военкор Коц рассказал, как США используют Украину для «игры на нервах» России
dpsu.gov.ua  /  Государственная пограничная служба Украины

Москва, 9 июня. Роль Украины на предстоящих учениях сил НАТО Sea Breeze весьма преувеличена Киевом, считает военный журналист Александр Коц.

Командование ВСУ с гордостью преподносит тот факт, что Украина примет участие в учениях Sea Breeze совместно с западными военнослужащими, отметил военный корреспондент издания «Комсомольская правда» Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, Киев пытается создать иллюзию того, что Украина будет играть какую-то важную роль на предстоящих маневрах, однако это далеко не так.

Киеву в рамках совместных с Западом учений предстоит лишь предоставить свои территории для проведения мероприятия вблизи российских границ, уверен Коц. По его мнению, на этом и ограничивается роль Украины в учениях Sea Breeze. Военкор подчеркнул, что Вашингтон просто использует украинское государство для того, чтобы «позлить» Россию с безопасного расстояния.

«США тупо используют вас, чтобы на вашей земле безопасно для себя поиграть на российских нервах. Отсюда и легенда учений, в которой явно читается операция против Крыма и ЛДНР», — отметил Коц.

Операция против сил Донецкой и Луганской народных республик и ВС РФ в Крыму в реальности не состоится, уверен журналист. По его словам, Запад планирует лишь проверить, как именно будет реагировать Россия на угрозу и с какой скоростью. Коц добавил, что США готовы воевать с РФ лишь «до последнего украинца».

Ранее американские аналитики объяснили, почему Североатлантический альянс не спешит принимать в состав блока Украину и Грузию. По их мнению, подобная ситуация стала следствием неспособности НАТО обеспечить Киеву и Тбилиси должный уровень защиты.

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украина сша нато учения коц sea breeze
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