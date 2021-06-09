Дни тишины стартовали в Алжире перед выборами в законодательные органы

Алжир, 9 июня. Избирательная кампания по выборам в законодательные органы Алжира закончилась сегодня в полночь. Она стартовала 20 мая и длилась 20 дней, в течение которых различные политические партии и силы активно продвигали свои программы и кандидатов.

Процедуры предвыборной гонки проходили в рамках контроля, установленного Законом об избирательной системе. В соответствии с ним за три дня до выборов начинается период молчания, который продлится до дня голосования, 12 июня. В течение этого срока запрещена любая форма агитации.

Около 24 миллионов избирателей могут отдать свой голос за 407 новых депутатов в Национальное народное собрание (первую палату парламента) сроком на пять лет.

Голосование пройдет почти по 1500 спискам, содержащим более 13 тыс. имен. Половина из них представлена независимыми кандидатами, что является беспрецедентным случаем в истории Алжира ввиду того, что остальные претенденты поддерживаются партиями, которые алжирское сообщество обвиняет в серьезном политическом кризисе в стране.

Победители выборов в законодательные органы 2017 года — Фронт национального освобождения и Национально-демократическое собрание, которые являлись партнерами правящей коалиции и поддерживали режим прежнего президента Абдельазиза Бутефлику, сегодня утратили доверие к себе.

До последнего момента проправительственные партии и официальные СМИ призывали избирателей принять активное участие в предстоящих выборах, называя их решающими для достижения стабильности в стране.

В свою очередь, президент Алжира Абдельмаджид Теббун поручил 8 июня министру внутренних дел Камалю Бельджуду и сотрудникам службы безопасности обеспечить спокойное проведение парламентских выборов, отметив, что «для проведения справедливого голосования гарантий достаточно».

«Президент дал инструкции министру внутренних дел и представителям региональных властей, а также сотрудникам служб безопасности обеспечить безопасность избирательного процесса, в первую очередь, участков для голосования, в соответствии с положениями закона, регулирующего и определяющего выборы, которые гарантируют право избирателя на свободное голосование», — говорится в заявлении по итогам заседания Высшего совета безопасности под председательством Теббуна.

В подтверждение важности предстоящих выборов президент подчеркнул, что все конституционные, правовые и организационные гарантии способны защитить народную волю и целостность избирательного процесса в соответствии с положениями статей 7 и 8 Конституции, в которых говорится, что источником власти в Алжире является народ.