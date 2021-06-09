Власти Дагестана создадут структуру для привлечения и сопровождения инвесторов

Махачкала, 9 июня. Власти Дагестана создадут проектный офис для формирования в республике благоприятного инвестиционного климата. В него войдут представители всех министерств и ведомств региона.

С соответствующим предложением выступил врио главы Дагестана Сергей Меликов. Региональное правительство должно поработать эту инициативу.

«Сопровождать инвестора должен будет этот проектный офис, куда войдут представители всех министерств. Все важные для республики инвестпроекты будут на особом контроле. Механизм мы отработаем», — приводит слова Меликова пресс-служба администрации главы Дагестана.

Ранее ФАН сообщал, что минэкономразвития региона составило рейтинг инвестиционно привлекательных территорий республики. Самыми перспективными ведомством были признаны Махачкала и Буйнакский район.