Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июня 20:15
Рэпер Скриптонит объявил поклонникам, что подхватил коронавирус
Группа вооруженных грабителей налетела на агентство недвижимости в Симферополе
Адлерский стрелок признал вину в убийстве двух приставов
Депутат ЛО: Поселку Кузьмолово угрожает не радиация, а потеря двух третей бюджета
В Сети гадают, кто «слил» блогера Юрия Хованского
Путин отрицательно высказался об идее исключить русских из коренных народов Украины
Хуситы опубликуют фильм об операциях израильского «Моссада» в Йемене
Украина озадачена поиском не связанного с Россией артиста для Евровидения — 2022
Неизвестный расстрелял машину с людьми в центре Ростова
Звезда «Ривердейла» Мэделин Петш сыграет Галю в американском ремейке «Иронии судьбы»
Все новости

Власти Дагестана создадут структуру для привлечения и сопровождения инвесторов

Экономика
Власти Дагестана создадут структуру для привлечения и сопровождения инвесторов
pixabay.com  /  geralt

Махачкала, 9 июня. Власти Дагестана создадут проектный офис для формирования в республике благоприятного инвестиционного климата. В него войдут представители всех министерств и ведомств региона.

С соответствующим предложением выступил врио главы Дагестана Сергей Меликов. Региональное правительство должно поработать эту инициативу.

«Сопровождать инвестора должен будет этот проектный офис, куда войдут представители всех министерств. Все важные для республики инвестпроекты будут на особом контроле. Механизм мы отработаем», — приводит слова Меликова пресс-служба администрации главы Дагестана.

Ранее ФАН сообщал, что минэкономразвития региона составило рейтинг инвестиционно привлекательных территорий республики. Самыми перспективными ведомством были признаны Махачкала и Буйнакский район.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Власти Дагестана создадут структуру для привлечения и сопровождения инвесторов
россия дагестан инвестиции
Комментировать
Эксклюзив
Группа вооруженных грабителей налетела на агентство недвижимости в Симферополе
Группа вооруженных грабителей налетела на агентство недвижимости в Симферополе
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 162402 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 72513 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 61132 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 59843 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Политика 55784 7 июня 2021
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Рейтинг@Mail.ru