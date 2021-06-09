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Соловьев предположил, что Киркоров «отбил» Даву у Ольги Бузовой

Шоу-бизнес
Соловьев предположил, что Киркоров «отбил» Даву у Ольги Бузовой
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 9 июня. Журналист и телеведущий Владимир Соловьев высказался о скандальном появлении экс-возлюбленного певицы Ольги Бузовой рэпера Давы и короля эстрады Филиппа Киркорова на премии Муз-ТВ.

Дава и Киркоров привлекли повышенное внимание публики, приехав на церемонию вручения наград музыкального телеканала в образе жениха и невесты. Артистов сопровождала свита из полураздетых мужчин, похожих на стриптизеров.

Ольга Бузова тоже оказалась в центре скандала, но по другой причине — исполнительница хита «Мало половин» объявила, что играет в новой постановке МХАТ имени Горького. Эта новость вызвала недовольство публики и многих артистов.

Однако Соловьев не понимает жесткой критики в адрес Бузовой, ведь, по его словам, в шоу-бизнесе есть куда менее достойные и трудолюбивые люди. В эфире своего YouTube-шоу «Соловьев.Live» телеведущий предположил, что певице приходится нелегко из-за ситуации в личной жизни.

«Теперь я понимаю страшную трагедию Ольги Бузовой, у которой, судя по всему, Филипп Бедросович отбил парня», — иронично отметил журналист.

Дава и Бузова

Появление Давы и Киркорова на премии Муз-ТВ сравнили с шоу «Холостяк». Артисты сфотографировались на церемонии в обнимку и с алой розой.

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соловьев бузова звезды
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