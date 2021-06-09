Аналитики ожидают повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 5,5%

Москва, 9 июня. Банк России на ближайшем заседании может повысить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, считает большинство опрошенных Bloomberg экономистов.

Аналитики пересмотрели свои ожидания на фоне новых данных о росте промышленного производства и увеличению инфляции в России. Эксперты не исключают, что Центробанк может повысить ставку и на 0,75 процентного пункта, так как в мае рост цен на товары и услуги в РФ ускорился до 6%.

Совет директоров ЦБ РФ на прошлом заседании принял решение повысить ставку с 4,5% до 5%. Регулятор объяснил это быстрыми темпами восстановлением экономики и ростом инфляции.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на полях ПМЭФ-2021 6 июня, заявила, что повышенная инфляция приобретает все более устойчивый характер. Она объяснила, что росту цен способствовали динамика стоимости продовольствия на мировых рынках и подорожание нефти.