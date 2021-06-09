Солист группы Mаneskin рассказал, как проявляется сексизм на Евровидении

Рим, 9 июня. Фронтмен итальянской группы Mаneskin Дамиано Давид признал, что, несмотря на всю прогрессивность, в конкурсе «Евровидение» встречаются проявления сексизма.

Итальянский коллектив Mаneskin покорил зрителей и профессиональное жюри Евровидения. По результатам голосования итальянцы одержали победу. Однако нашлись соотечественники, которые остались недовольны выступлением музыкантов. Певицу Эмму, которая представляла страну на конкурсе в 2014 году, возмутил внешний вид солиста Mаneskin Дамиано Давида. Он вышел на сцену в одних обтягивающих штанах с голым торсом.

«В мое время меня растерзали после Евровидения из-за пары шорт», — заявила Эмма, упрекнув организаторов в сексизме.

Дамиано Давид в ответ заявил, что на Евровидении действительно встречается половая дискриминация, несмотря на всю напускную прогрессивность. По словам солиста Mаneskin, женщины подвергаются критике и осуждению чаще мужчин. Он отметил, что представительницам прекрасного пола приходится пробиваться в этом мире двойных стандартов.

«Если у меня много секса, я крутой, а Вик (басистка Виктория Де Анжелис, — Прим. ред.) — <...> (женщина легкого поведения), если я показываю силу, то я лидер», — привел пример Давид.

Ранее музыканты из Нидерландов услышали в песне итальянской рок-группы Maneskin, победившей на Евровидении в этом году, знакомую мелодию. Рокеров обвинили в плагиате.