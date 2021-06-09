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Неизвестный расстрелял машину с людьми в центре Ростова
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Неизвестный расстрелял машину с людьми в центре Ростова

  /   Обновлено: 09 июня 2021 20:07
Происшествия
Неизвестный расстрелял машину с людьми в центре Ростова
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Ростов-на-Дону, 9 июня. Неизвестный мужчина в центре города открыл огонь по автомобилю, в котором находились люди. Инцидент произошел 9 июня около 18:00 в самом центре города на улице Пушкинской.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, полиция устанавливает все причины произошедшего и ищет подозреваемого. 

Информация о причинах инцидента уточняется. По словам очевидцев, все началось со словесной перепалки, после чего один из участников открыл огонь по автомобилю BMW, сел в другую машину и ехал.

В настоящий момент оцепление снято, по предварительным данным один человек пострадал. В городе введен план-перехват «Сирена».

Ранее ФАН сообщал, что неизвестные мужчины открыли стрельбу на детской площадке в Адлерском районе Сочи на Бакинской улице. По словам очевидцев, все началось со словесного конфликта.

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стрельба ростов-на-дону пушкинская улица
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