Автобус с пассажирами загорелся в Ростове

Ростов-на-Дону, 12 июня. Прокуратура Ростовской области инициировала проверку соблюдений требований к федеральному законодательству по перевозку пассажиров после очередного возгорания автобуса в донской столице.

Накануне пассажирский автобус, следовавший по маршруту Висаитова — ГПЗ-10, загорелся во время остановки около садоводческого товарищества «Октябрь». Как сообщили очевидцы, пламя охватило транспортное средство почти моментально, после чего пассажиры и водитель покинули салон. К счастью, обошлось без жертв.

В прокуратуре от комментариев отказались, пояснив, что они будут даны по результатам проверочных мероприятий и подробного анализа произошедшего ЧП.

Это уже третье возгорание общественного транспорта в донской столице за месяц. Двумя неделями ранее на проспекте Стачки вспыхнул автобус, следовавший по маршруту № 67. А за несколько дней до этого, также на Стачки, загорелся автобус № 40.

По предварительной информации, причиной возгорания в обоих случаях стала неисправность транспортных средств.

После первого ЧП городская администрация обещала организовать масштабную проверку и провести полную ревизию донских транспортных предприятий, но, по всей видимости, никаких результатов это не принесло. Теперь этими вопросами займется прокуратура.

Ранее ФАН рассказывал, как в Свердловской области пассажирский автобус въехал в остановку с людьми. В результате ДТП шесть человек погибли, пятеро пострадали.