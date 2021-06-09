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Исторический поезд «Красная стрела» подготовили к юбилейному проезду
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Исторический поезд «Красная стрела» подготовили к юбилейному проезду

Общество
Исторический поезд «Красная стрела» подготовили к юбилейному проезду

Поезду «Красная стрела» 10 июня исполнится 90 лет, сейчас его готовят ко Дню рождения. Состав находится в депо, где его моют и украшают ко Дню рождения.

Проводник пассажирского вагона поезда «Красная стрела» Александр Чешунов 22 года назад решил стать проводником «Красной стрелы», думал поработать месяц, а остался навсегда. Сегодня он один из старейшин, как он сам себя называет. За это долгое время на его глазах писалась история России, двух столиц и самой «Красной стрелы».

«Красная стрела» — тот самый исторический поезд, который когда-то перевозил важных государственных и исторических деятелей. С тех пор менялись составы, дизайн купе, но не менялась «природа» поезда. 

«Этот поезд — эпоха, история нашего государства. Очень приятно и трепетно осознавать, что вереница событий, которая длиться 90 лет, ты являешься абсолютным участником», рассказала начальник поезда №½ «Красная стрела».

10 июня исполнится ровно 90 лет со дня начала курсирования «Красной стрелы» между Москвой и Санкт-Петербургом. В этот день состоится торжественный, юбилейный проезд. Готовят поезд к проезду также тщательно, как и всегда, но, возможно, с чуть большей гордостью. Проехать на «Красной стреле» сегодня скорее ритуал. Он идет без остановок и курсирует только между двумя столицами. Сохранившаяся с давних времен традиция — отправление поезда из двух столиц в одно и тоже время: он стартует ровно в 23.55 и прибывает в 07.55.

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москва петербург поезд юбилей красная стрела
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