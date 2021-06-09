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Канье Уэст отметил день рождения в компании Ирины Шейк

Шоу-бизнес
Канье Уэст отметил день рождения в компании Ирины Шейк
instagram.com  /  @irinashayk

Лос-Анджелес, 9 июня. Рэпер Канье Уэст после разрыва с Ким Кардашьян предпочел не оставаться в одиночестве. Звезду хип-хопа заподозрили в романе с супермоделью Ириной Шейк.

Пару заметили на отдыхе во Франции, куда они отправились накануне дня рождения Канье Уэста. Рэперу 8 июня исполнилось 44 года. Как отмечает издание TMZ, весь праздничный день Уэст провел в компании Ирины Шейк. Близкие к окружению артиста подтверждают, что между ним и моделью завязались романтические отношения. Однако насколько этот роман является серьезным, пока непонятно.

Ирина Шейк и Канье Уэст знакомы больше десяти лет. В 2010 году российская супермодель снялась в клипе рэпера на песню Power. В ролике она предстала в сексуальном золотом наряде, а по сюжету была возлюбленной главного героя. Кроме того, Шейк появилась на подиуме во время показа осенне-зимней коллекции музыканта на Неделе моды в Париже. Также она участвовала в раскрутке бренда одежды Канье Уэста.

О разводе рэпера со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян стало известно в январе этого года. Кардашьян, которая защищала странные выходки супруга, судя по всему, не выдержала и приняла решение расстаться. Впервые о разрыве с музыкантом она сообщила в одном из выпусков реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Светская львица не смогла сдержать эмоций и расплакалась перед камерой.

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кардашьян отношения шейк уэст роман
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