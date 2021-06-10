Пакистан и Китай бросят вызов «информационному доминированию» Запада

Правительство Пакистана снова отказалось предоставить США военные базы, потому что не видит «свой интерес»; Минск и Исламабад готовы расширять сотрудничество в сельском хозяйстве; Всемирный банк пересмотрел прогноз экономического роста Пакистана на 2021 год; премьер-министр Имран Хан призвал богатые страны профинансировать переход бедных регионов на зеленую экономику; Пекин и Исламабад планируют создание медиахолдинга для продвижения собственной информационной повестки в мире — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Пакистан отказался предоставить США военные базы

В разговоре с частным телеканалом министр иностранных дел Пакистана Махмуд Куреши сообщил, что его страна отказалась предоставить США военные базы. Политик добавил, что на брифинге он заявил всем политическим партиям, что у правительства нет такого намерения.

«Поиск баз может быть их желанием. Не идет и речи о том, чтобы дать им (эти базы. — Прим. ред.), поскольку мы должны видеть наш интерес», — сказал он.

Между тем представитель Министерства обороны США заявил, что Соединенные Штаты рассматривают варианты базирования с соседями Афганистана после вывода американских войск из этой страны, но в настоящее время ничего не подтверждено.

Ранее американские СМИ сообщали, что представители администрации Байдена ведут переговоры с пакистанскими официальными лицами о создании баз вблизи Афганистана для будущих операций. ЦРУ использовало базу в Пакистане для нанесения ударов беспилотниками по боевикам, но лишилось доступа к объекту в 2011 году, когда двусторонние отношения испортились.

#Pakistan's foreign minister confirmed that his country refused to give any #military #base to the #US for monitoring #Afghanistan after foreign forces' withdrawal from Kabul, local media said on Tuesday. https://t.co/xsY3d773hU — ANews (@anews) June 8, 2021

«Хотя у нас нет никаких соглашений о базировании, мы знаем, что соседи Афганистана разделяют наше желание противостоять бедствию глобального терроризма», — заявил представитель Министерства обороны США.

Соединенные Штаты продолжат искать варианты размещения своей базы в регионе, заявил пресс-секретарь. Министерство обороны оценивает новые возможности базирования вместе с Госдепартаментом и разведывательным сообществом США, добавил он.

Такая жесткая позиция Пакистана по необходимым Вашингтону военным базам поставит под угрозу реализацию разработанной в Исламабаде новой политики сотрудничества между странами, где во главе угла находится экономика, а не военные интересы. Хотя, возможно, Пакистан просто торгуется и ожидает более выгодного предложения со стороны США.

Имран Хан предложил богатым странам помочь бедным регионам бороться с изменением климата

Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал богатые государства мира взять на себя ответственность за изменение климата, сократить выбросы углекислого газа и помочь бедным регионам справиться с этой проблемой.

Хан выступил на мероприятии, организованном Пакистаном в соответствии с Программой ООН по окружающей среде по случаю Всемирного дня окружающей среды.

«Это шанс для мира исправить свой курс. Теперь у нас есть следующее десятилетие для восстановления экосистем», — заявил премьер-министр.

'Chance for world to correct course': Imran Khan tells rich nations to help poor countries combat climate changehttps://t.co/q35qmhhgWA pic.twitter.com/ieRzfQPGlO — Hindustan Times (@htTweets) June 5, 2021

Хан сказал, что, хотя вклад Пакистана в глобальные выбросы углекислого газа был небольшим по сравнению с развитыми государствами, тем не менее страна является одной из наиболее уязвимых к изменению климата.

«Вклад Пакистана в глобальное потепление и изменение климата минимален. Богатые страны, которые вносят значительно больший вклад, несут большую ответственность за предоставление средств таким государствам, как наше, чтобы мы могли бороться с изменением климата Страны, которые вносят наибольший вклад в загрязнение окружающей среды и располагают ресурсами, должны поддерживать тех, кто пытается бороться с изменением климата», — отметил Имран Хан.

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Говоря о шагах, предпринимаемых Пакистаном для решения экологической проблемы, он сказал, что страна стремится производить 60% чистой энергии к 2030 году.

Имран Хан напомнил, что в Хайбер-Пахтунхве (регион Пакистана. — Прим. ред.) был посажен миллиард деревьев, и правительство осуществит посадку еще 10 млрд деревьев в ближайшие пять лет.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своем ответном виртуальном обращении заявил, что следующие десять лет станут последним шансом предотвратить климатическую катастрофу, повернуть вспять смертоносную волну загрязнения и положить конец потере видов.

Прогноз экономического роста Пакистана на этот год

Всемирный банк пересмотрел прогноз роста экономики Пакистана до 1,3% в текущем финансовом году по сравнению с 0,8%, которые прогнозировались в январе.

«Прогноз для Пакистана был пересмотрен в сторону улучшения притока денежных переводов и восстановления доверия. Ожидается, что экономика вырастет всего на 1,3% в 2020/2021 финансовом году, что отражает сокращение инвестиций, фискальную консолидацию и снижение активности на фоне повторяющихся вспышек COVID-19», — говорится в докладе Всемирного банка о глобальных экономических перспективах.

Прогноз роста для Пакистана ниже среднего по региону: Бангладеш — 3,6%, Индия — 8,3%, Мальдивские острова — 17,1%, Непал — 2,7% и Шри-Ланка — 3,4%.

World Bank revises up Pakistan’s FY21 growth forecast to 1.3 percent https://t.co/WXmz3SNKvF — Naz Ahmed (@nazahmed) June 9, 2021

Все еще видя риск снижения ограничений мобильности, связанных с инфекцией, Государственный банк Пакистана пересмотрел прогноз роста с 2% до 3%, учитывая оживление производственного сектора после отмены блокировки и фискальных стимулов, предоставленных на фоне COVID-19.

Предположительно, рост в Южной Азии восстановится до 6,8% в 2021 году, что на 3,6% выше прогнозируемого ранее, частично отражая более сильный, чем ожидалось, импульс с конца прошлого года. На Индию приходится девять десятых перехода к росту в 2021 году, поскольку высокая активность в сфере услуг более чем компенсирует экономические последствия обострения пандемии. Перспективы региона на 2021 год подкрепляются восстановлением частного потребления, на которое, как ожидается, будет приходиться около половины общего роста, заявил Всемирный банк.

Пакистан и Китай планируют бросить вызов «информационному доминированию» Запада

Пекин и Исламабад изучают возможность создания медиаорганизации по образцу катарской «Аль-Джазиры» или российской сети RT, укомплектованной журналистами международного уровня, которая будет поддерживаться китайским финансированием. Цель проекта — достижение «информационного доминирования» и предложения альтернативы западным средствам массовой информации.

Идея, лежащая в основе этого шага, в том, что внутренняя динамика Китая исключает открытые СМИ, но у страны есть финансовые ресурсы. При этом внутренний сценарий Пакистана более благоприятен для организации подобного СМИ, однако государству не хватает финансов.

#China and #Pakistan hope to kickstart a new media house with a global reach to “propel amenable narratives”, according to a reporthttps://t.co/8vKCAgDBJL — WION (@WIONews) June 8, 2021

Около двух лет назад Пакистан уже пытался создать англоязычный телевизионный канал вместе с Турцией и Малайзией. Проект должен был проецировать правильный образ ислама и противостоять вызовам из-за исламофобии, однако в прошлом году он был отложен по причине отсутствия интереса со стороны Анкары и Куала-Лумпура.

Нынешний проект направлен на разработку медиахолдинга для создания так называемого правильного образа Пакистана.

Хотя в документах не упоминается Китай непосредственно с точки зрения содержания, сам факт, что финансирование будет предоставлено этой страной, является доказательством, что и Пекин намерен использовать медиахолдинг в качестве платформы для улучшения своего имиджа.

В одном из документов, к которым получили доступ индийские спецслужбы, говорится, что Китай конкурирует с Западом в технологиях и экономике, но отстает в «информационном доминировании». Далее сказано, что в мире, где распространены социальные сети, победа в «битве повествования важнее, чем победа в физической битве», и доминирование в технологии и экономике не может быть полностью реализовано без доминирования в информационной сфере.

Pakistan, China plan to create media house to challenge West’s ‘info dominance’https://t.co/wJhrf3Q95W pic.twitter.com/Ys0aNfLxwJ — Hindustan Times (@htTweets) June 7, 2021

Предлагаемая организация средств массовой информации создаст «потенциал для борьбы с враждебными нарративами с помощью встречных или альтернативных нарративов», а китайско-пакистанское сотрудничество необходимо для создания «этого критического потенциала».

Пакистан и Беларусь готовы к расширению сотрудничества в сельском хозяйстве

Министерство национальной продовольственной безопасности Пакистана и Министерство сельского хозяйства Беларуси подготовились к полной реализации уже подписанных соглашений и меморандумов между двумя странами о расширении сотрудничества в области сельского хозяйства.

На встрече министра сельского хозяйства Беларуси с делегацией Пакистана во главе с секретарем Министерства национальной продовольственной безопасности Гуффраном Мемоном белорусский министр рассказал об общем экономическом портфеле и приоритетных секторах для развития двустороннего сотрудничества, говорится в заявлении посольства Пакистана в Минске.

Pakistan’s Ministry of National Food Security and Belarus Ministry of Agriculture prepared for full implementation of the agreements and MOUs already signed between the two countries for increasing cooperation in the agriculture sector.https://t.co/ktO3jXxqj5@razak_dawood pic.twitter.com/a9cXSLeuAA — Trade Development Authority of Pakistan (TDAP) (@tdap_official) June 8, 2021

В последние годы объем товарооборота между Беларусью и Пакистаном составлял от 50 до 65 млн долларов в год. Беларусь экспортирует в Пакистан тракторы и запасные части к ним, грузовые автомобили, калийные удобрения, синтетические нити и волокна, шины, станки, поликарбоновые кислоты, газетную бумагу, детское питание (сухие смеси).

Пакистан в свою очередь поставляет в Беларусь рис, овощи, фрукты и другие продукты питания, изделия из кожи, ткани, текстиль, спортивный инвентарь и хирургические инструменты. По итогам 2019 года товарооборот с Пакистаном составил 50,2 млн долларов. Экспорт белорусских товаров в Пакистан — 35,1 млн долларов, импорт — 15,1 млн долларов.