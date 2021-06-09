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Шойгу назвал число школьников, прошедших обучение в подмосковном центре «Авангард»

Армия
Шойгу назвал число школьников, прошедших обучение в подмосковном центре «Авангард»
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 9 июня. Около 6 тысяч школьников прошли обучение в центре «Авангард» в Подмосковье. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По словам министра, в подмосковном центре, расположенном в парке «Патриот», используются самые передовые образовательные технологии, интерактивные учебно-методические комплексы и цифровой контент, а также постепенно вводятся элементы искусственного интеллекта.

Стоит отметить, что в регионах организована работа 27 подобных «Авангарду» комплексов.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил цеха промышленного технопарка «Ключевые системы и технологии» (КСК) в ходе рабочего визита в Тверскую область. Он ознакомился с новыми разработками специалистов промтехнопарка КСК и дал высокую оценку его потенциалу.

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Все новости / Армия / Шойгу назвал число школьников, прошедших обучение в подмосковном центре «Авангард»
минобороны рф шойгу авангард
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