Шойгу назвал число школьников, прошедших обучение в подмосковном центре «Авангард»

Москва, 9 июня. Около 6 тысяч школьников прошли обучение в центре «Авангард» в Подмосковье. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По словам министра, в подмосковном центре, расположенном в парке «Патриот», используются самые передовые образовательные технологии, интерактивные учебно-методические комплексы и цифровой контент, а также постепенно вводятся элементы искусственного интеллекта.

Стоит отметить, что в регионах организована работа 27 подобных «Авангарду» комплексов.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил цеха промышленного технопарка «Ключевые системы и технологии» (КСК) в ходе рабочего визита в Тверскую область. Он ознакомился с новыми разработками специалистов промтехнопарка КСК и дал высокую оценку его потенциалу.