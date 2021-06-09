Шойгу рассказал о ходе патриотической акции «Мы — армия страны. Мы — армия народа»

Москва, 9 июня. Военно-патриотическая акция «Мы — армия страны. Мы — армия народа» продолжает действовать на территории России, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, специальный тематический поезд отправился в поездку в апреле с Киевского вокзала, чтобы к 27 июня посетить более 50 городов.

«Тематический поезд расскажет об истории Великой Отечественной войны, развитии Вооруженных сил и работе военных медиков», — подчеркнул глава Минобороны РФ.

Ранее ФАН рассказывал детали прибытия поезда патриотической акции министерства обороны во Владивосток.