Украина потребовала от России компенсацию за воссоединение с Крымом

Киев, 9 июня. Власти Украины подготовили документ по внешнеполитической деятельности страны. Согласно стратегии, Москва должна выплатить Киеву репарации за воссоединение с Крымом.

В Киеве заявили, что стране был нанесен ущерб во время присоединения полуострова к России. Кроме того, украинский посол в Германии Андрей Мельник сказал, что выплата компенсации является одним из условий для нормализации отношений двух государств.

Также документ подразумевает усиление давления и борьбу с «агрессивной политикой России».

Ранее стало известно, что власти Украины предложили канцлеру Германии Ангеле Меркель принять участие на переговорах в ходе «Крымской платформы». Саммит запланирован на август.