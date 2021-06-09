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Украина потребовала от России компенсацию за воссоединение с Крымом

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Политика
Украина потребовала от России компенсацию за воссоединение с Крымом
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 9 июня. Власти Украины подготовили документ по внешнеполитической деятельности страны. Согласно стратегии, Москва должна выплатить Киеву репарации за воссоединение с Крымом.

В Киеве заявили, что стране был нанесен ущерб во время присоединения полуострова к России. Кроме того, украинский посол в Германии Андрей Мельник сказал, что выплата компенсации является одним из условий для нормализации отношений двух государств.

Также документ подразумевает усиление давления и борьбу с «агрессивной политикой России».

Ранее стало известно, что власти Украины предложили канцлеру Германии Ангеле Меркель принять участие на переговорах в ходе «Крымской платформы». Саммит запланирован на август.

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украина меркель россия крым репарации
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