Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год

Президент России Владимир Путин 9 июня в режиме видеоконференции принял участие в запуске Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Вернее, в его подключении к газопроводу «Сила Сибири», после чего предприятие начнет свою работу.

Там планируется ежегодная переработка до 42 млрд кубометров природного газа с Чаяндинского (Якутия), а затем, с 2023 года, — и с Ковыктинского (Иркутская область) месторождений.

При этом, как отметил Антон Джалябов, генеральный директор компании «Газпром добыча Ноябрьск», разрабатывающей Чаяндинское месторождение, уже здесь при помощи двухступенчатого мембранного газоразделения происходит выделение гелиевого концентрата, который сейчас закачивается в подземные хранилища и может быть использован позднее, по мере выхода Амурского ГПЗ на проектную мощность.

Это должно произойти к концу 2025 году, когда поэтапно будут запущены шесть технологических линий, по 7 млрд кубометров каждая. Отметим, что проектная экспортная мощность «Силы Сибири» — 38 млрд «кубов», то есть 4 млрд кубометров природного газа будут превращаться в продукцию этого завода.

Что это за продукция? Секрета из этого никто не делает. Состав поступающего по «Силе Сибири» многокомпонентного природного газа из указанных выше месторождений позволит получать около 2,4 млн тонн этана, до 1 млн тонн пропана, 0,5 млн тонн бутана, 0,2 млн тонн пентан-гексановой фракции и от 60 млн кубометров гелия (при содержании последнего в 0,5% на Чаянде и в 0,28% на Ковыкте). Очищенный таким образом от примесей метан продолжит свое путешествие в Китай.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Стоит ли игра свеч? Оправданы ли заявленные инвестиции (19 млрд евро) в такое производство? Даже самые приблизительные расчеты показывают, что ответ на этот вопрос утвердительный.

По гелию: мировой рынок сегодня составляет 150-170 млн «кубов» в год, из них в России производится только 5 млн «кубов», для внутреннего потребления. Ввод Амурского ГПЗ сделает нашу страну, наряду с США, крупнейшим экспортером этого «солнечного» газа и увеличит мировое предложение на 35-40%, что приведет к большей доступности и к развитию гелиезависимых (прежде всего, крио-) технологий во многих сферах науки, медицины и экономики.

Про всем известные «шарики с гелием», ставшие популярным атрибутом разного рода торжеств, речи здесь не идет. Сейчас цена на газообразный гелий составляет около 1700 рублей за кубометр, так что 60 млн его «кубов» — это уже около 1,4 млрд долларов.

По этану, пропану и бутану: согласно контракту «Газпрома» с компанией СИБУР, совместно с китайской Sinopec строящей неподалеку от Амурского ГПЗ свой газохимический комплекс (Амурский ГХК) на 2,7 млн тонн полиэтилена и полипропилена. Если эта продукция будет закупаться даже по 200 долларов за тонну этана, пропана и бутана, то это даст еще около 800 млн долларов в год. Жидкие пентан-гексановые фракции, ценнейшее сырье для химической промышленности, тоже стоят денег: от 450 долл. за тонну и выше — так что это еще около 100 млн долл.

В итоге «на выходе» получаем — по самым минимальным расчетам — 2,3 млрд долларов в год.

wikipedia.org / CC BY 4.0

Не случайно Джон Хантсман-младший, представитель влиятельного мормонского семейства Хантсманов, владеющего одноименной химической ТНК Huntsman Corp., получил у Дональда Трампа место посла США в России и два года, с 3 октября 2017-го по 3 октября 2019 года, пытался «зайти» в проект Амурского ГПЗ, чтобы наладить на его сырьевой базе свои производства. Но потерпел неудачу и, «отбритый», покинул Москву, не досидев здесь стандартного для этой должности срока в три года: связка «Газпром»—СИБУР—Sinopec мормоно-американское давление успешно выдержала.

Несмотря на все сложности, связанные с сопутствующими обстоятельствами, типа коронавирусной пандемии, первая очередь Амурского ГПЗ, по словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, запускается лишь с небольшим отставанием от планового графика — не в апреле, а в начале июня текущего года.

Как отметил Владимир Путин, запуск таких производств, как Амурский ГПЗ, означает появление тысяч новых рабочих мест для квалифицированных специалистов, рост налоговых поступлений, создание транспортной инфраструктуры, жилья, социальных объектов, что чрезвычайно важно для развития регионов Сибири и Дальнего Востока.

ТАСС / Ильин Сергей

Впрочем, значение данного события выходит далеко за региональные и даже за национальные рамки. В реализации проекта, по словам президента, помимо России и Китая, участвуют компании и специалисты из Турции, Индии, Италии, Германии, Хорватии, Сербии, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

Как заявлено, на очереди — создание новых предприятий химической промышленности в данном кластере, причем сырья для них должно хватить минимум на 40-50 лет работы.