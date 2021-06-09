Регистрацию по СНИЛС на «Госуслугах» предложили упростить

Москва, 9 июня. Минцифры РФ предложило упростить процедуру регистрации по СНИЛС на портале «Госуслуги». Соответствующий документ опубликовали на портале проектов правовых актов.

Реализацию этой задумке планируется осуществить с помощью подключения к системе Пенсионного фонда. Ведомство также намерено изменить процедуру для граждан других стран и лиц без гражданства.

Единая система идентификации и аутентификации позволит упорядочить и централизовать процессы регистрации пользователей, предположили в Минцифры РФ.