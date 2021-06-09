Донцова, Прилепин и Акунин вошли в топ любимых авторов россиян

Москва, 9 июня. Эксперты из ВЦИОМ провели исследование и выяснили, как часто жители России берут в руки книги.

Установлено, что около 44% опрошенных за последние полгода прочитали от одного до пяти произведений. При этом о своем нежелании читать заявили 55% респондентов из Москвы и Петербурга.

«Пользуются популярностью писатели Дарья Донцова, Борис Акунин, Захар Прилепин, Виктор Пелевин, Татьяна Устинова», — цитирует данные опроса радио «Говорит Москва».

Не так давно группа западных ученых выяснила, что регулярное чтение книг повышает уровень интеллекта и способствует улучшению памяти. Кроме того, книги помогают людям эффективнее находить решения для сложных проблем.