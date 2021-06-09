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Рябков рассказал, что может стать достижением будущего саммита Россия — США

Политика
Рябков рассказал, что может стать достижением будущего саммита Россия — США
wikipedia.org  /  The Official CTBTO Photostream / CC BY 2.0

Москва, 9 июня. Формирование условий для будущей работы над вопросами контроля вооружений может стать одним из главных достижений российско-американского саммита.

Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, Россия полна решимости перед встречей и намерена воспользоваться всеми шансами, чтобы обеспечить поступательное развитие российско-американских отношений.

При этом прежде замглавы МИД РФ отмечал, что времена перезагрузок между Россией и Соединенными Штатами уже прошли и теперь настало время заниматься конкретными делами.

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россия сша мид рф рябков
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