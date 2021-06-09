Президенту Албании вынесли вотум недоверия

Тирана, 9 июня. Большинство депутатов парламента Албании проголосовало за вынесение вотума недоверия президенту страны Илиру Мете.

Албания впервые столкнулась с ситуацией, когда президента смещает парламент. По словам местных журналистов, за отставку Мете проголосовали 105 депутатов из 140. Конституционный суд позже примет окончательное решение по этому вопросу.

Мете ранее неоднократно критиковал главу албанского правительства Эди Раму на фоне парламентских выборов, которые состоялись 25 апреля. Избирательный процесс сопровождался нарушениями и столкновениями сторонников разных партий.

Бывший президент Албании Сали Бериша ранее получил запрет на въезд в США.