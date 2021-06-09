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Матч Колумбия-Аргентина спровоцировал беспорядки в Барранкилье, есть раненые

Латинская Америка
Матч Колумбия-Аргентина спровоцировал беспорядки в Барранкилье, есть раненые
PrScr Twitter  /  @FRANCE24

Барранкилья, 9 июня. В Колумбии протестующие устроили погромы и стычки с полицией у стадиона Метрополитано Роберто Мелендес в городе Барранкилья, где в это время шел матч со сборной Аргентины. Правоохранители в ответ открыли стрельбу и использовали гранаты со слезоточивым газом. Об этом сообщает El Tiempo.

По данным СМИ, протестующие начали собираться у здания стадиона за несколько часов до матча, постепенно толпа увеличивалась. Некоторые начали скандировать «Нет мира, нет футбола!» и другие лозунги. Основная претензия пришедших, которую они изложили в соцсетях, была в том, что власти пытаются отгородится от кризиса в стране и навязывают людям шоу.

Ближе к началу матча Колумбия-Аргентина возникли первые столкновения: протестующие кидали в правоохранителей камни и петарды, те отвечали слезоточивым газом.

На одном из видео местные, вооруженные мачете, напали на протестующих несмотря на присутствовавших рядом полицейских.

В какой-то момент правоохранители открыли огонь по протестующим, в результате чего серьезно ранили минимум одного человека — его унесли на носилках.

По данным El Tiempo всего во время противостояния пострадало 11 человек, из них шесть правоохранителей, и 57 человек задержали.

Непрекращающийся протест

Митинги в Колумбии начались 28 апреля из-за налоговой реформы, которая, по мнению правительства, должна была помочь экономике государства после пандемии. Документ предполагал повышение пошлин для физических лиц, а также на бензин с 5 до 19%. В течение нескольких дней на улицы вышли порядка 33 тыс. колумбийцев. После столкновений с полицией закон был отменен, но протесты не утихли.

Теперь люди требуют привлечения к суду и наказания сотрудников правоохранительных органов, в особенности полицейского спецназа ESMAD, которые «отличились» особой жесткостью в отношении митингующих.

Во время протестов происходили жесткие столкновения с полицией в Кали, Боготе, Кальдасе, Попаяне и других городах страны. В результате случившегося 44 человека погибло и 168 пропали без вести.

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полиция протесты колумбия
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