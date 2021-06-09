Матч Колумбия-Аргентина спровоцировал беспорядки в Барранкилье, есть раненые

Барранкилья, 9 июня. В Колумбии протестующие устроили погромы и стычки с полицией у стадиона Метрополитано Роберто Мелендес в городе Барранкилья, где в это время шел матч со сборной Аргентины. Правоохранители в ответ открыли стрельбу и использовали гранаты со слезоточивым газом. Об этом сообщает El Tiempo.

Paro: 11 heridos y 57 detenidos dejan enfrentamientos en Barranquilla.



Los choques se dieron en los alrededores del Metropolitano, durante el juego entre Colombia y Argentina ???? https://t.co/S4bIKYe11T pic.twitter.com/WERjj3ZWGg — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) June 9, 2021

По данным СМИ, протестующие начали собираться у здания стадиона за несколько часов до матча, постепенно толпа увеличивалась. Некоторые начали скандировать «Нет мира, нет футбола!» и другие лозунги. Основная претензия пришедших, которую они изложили в соцсетях, была в том, что власти пытаются отгородится от кризиса в стране и навязывают людям шоу.

Ближе к началу матча Колумбия-Аргентина возникли первые столкновения: протестующие кидали в правоохранителей камни и петарды, те отвечали слезоточивым газом.

La policía en Barranquilla ya ni les importa que los estén grabando medios internacionales.#Barranquilla #ParoNacional #ParoNacional8J pic.twitter.com/ZoFN24WQzV — Mario Mojica Cuello (@mariomojc) June 9, 2021

En qué clase enseñaran esos reflejos y pases #Barranquilla pic.twitter.com/KoQ464hmZI — OJO VALLENATO OFICIAL (@ojovallenato_) June 9, 2021

Así fue el choque entre Policía y manifestantes a pocas cuadras del estadio Metropolitano, dónde juegan Colombia y Argentina por las #EliminatoriasCONMEBOL. #Barranquilla #Colombia pic.twitter.com/U81qF3BAZT — ADN Barranquilla (@adnbarranquilla) June 8, 2021

На одном из видео местные, вооруженные мачете, напали на протестующих несмотря на присутствовавших рядом полицейских.

#ATENCIÓN????| Habitantes de barrio cercano a Estadio Metropolitano de Barranquilla atacan con machetes a manifestantes, en presencia de Policía. #SinPazNoHayFútbol pic.twitter.com/pGvj45yFMq — Colombia Informa (@Col_Informa) June 9, 2021

В какой-то момент правоохранители открыли огонь по протестующим, в результате чего серьезно ранили минимум одного человека — его унесли на носилках.

Reportan disparos de la policía contra manifestantes y varios heridos en los alrededores del estado Metropolitano en #Barranquilla #ParoNacional8J #8J pic.twitter.com/IX2gNgLpt2 — Mauricio Vanegas (@Marovaan) June 9, 2021

По данным El Tiempo всего во время противостояния пострадало 11 человек, из них шесть правоохранителей, и 57 человек задержали.

Непрекращающийся протест

Митинги в Колумбии начались 28 апреля из-за налоговой реформы, которая, по мнению правительства, должна была помочь экономике государства после пандемии. Документ предполагал повышение пошлин для физических лиц, а также на бензин с 5 до 19%. В течение нескольких дней на улицы вышли порядка 33 тыс. колумбийцев. После столкновений с полицией закон был отменен, но протесты не утихли.

Теперь люди требуют привлечения к суду и наказания сотрудников правоохранительных органов, в особенности полицейского спецназа ESMAD, которые «отличились» особой жесткостью в отношении митингующих.

Во время протестов происходили жесткие столкновения с полицией в Кали, Боготе, Кальдасе, Попаяне и других городах страны. В результате случившегося 44 человека погибло и 168 пропали без вести.