Владельцам PC придется менять разрешение в Ninja Gaiden через Steam

Москва, 9 июня. Создатели Ninja Gaiden: Master Collection заявили о необходимости изменения разрешения в сборнике на PC через параметры игры в онлайн-сервисе Steam.

Всего предусмотрены три вариации — «720р» (1280х720), «1080р» (1920х1080) и «4k» (3840х2160). Данные из кавычек следует указать в меню «Параметры запуска». К тому же разработчики предложили включать полноэкранный режим. Для этого нужно нажать кнопку в правом верхнем меню. Для возвращения в предыдущий режим следует зажать ESC (Escape).

Ninja Gaiden: Master Collection представляет собой сборник ремастеров трех игр о похождениях ниндзя по имени Рю Хаябуса. Его выход для ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S и Switch запланирован на 10 июня. Интересен тот факт, что в ПК-версии нет поддержки клавиатуры и мыши.

Пользователям Сети стали доступны скриншоты из новой Battlefield. Их опубликовал юзер социальной сети Twitter. К тому же доступна арт-обложка новой версии видеоигр в жанре тактико-стратегического шутера. Из поста следует, что имела место утечка данных.