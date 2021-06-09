Прага, 9 июня. Москва никогда не выступала в качестве врага Чехии. Антироссийские настроения только вредят населению европейской страны и самой республике, заявили в интернет-издании Česká Pozic.

Как указано в материале, чешские власти и средства массой информации пытаются настроить граждан против России. Однако население не заинтересовано в этом.

Кроме того, журналисты считают, что западным странам нужно поменять политику в отношении Москвы. Войну за памятники и переименование улиц начала не Россия. Она не пытается дестабилизировать ситуацию в европейских странах, подчеркнули в статье.

Необходимо поддерживать только хорошие отношения. Журналисты призывают к нормализации взаимодействия с Москвой и налаживанию контактов в сфере торговли.

Ранее чешские власти попросили Россию не применять к республике термин «недружественное государство». Это поможет снизить напряженность в отношениях, пояснили в Праге.