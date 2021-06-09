Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июня 20:13
Адлерский стрелок признал вину в убийстве двух приставов
Депутат ЛО: Поселку Кузьмолово угрожает не радиация, а потеря двух третей бюджета
В Сети гадают, кто «слил» блогера Юрия Хованского
Путин отрицательно высказался об идее исключить русских из коренных народов Украины
Хуситы опубликуют фильм об операциях израильского «Моссада» в Йемене
Украина озадачена поиском не связанного с Россией артиста для Евровидения — 2022
Неизвестный расстрелял машину с людьми в центре Ростова
Звезда «Ривердейла» Мэделин Петш сыграет Галю в американском ремейке «Иронии судьбы»
Исторический поезд «Красная стрела» подготовили к юбилейному проезду
Ученые объяснили агрессию маленьких собак
Все новости

Чешский журналист заявил, что Москва никогда не была врагом Праги

Политика
Чешский журналист заявил, что Москва никогда не была врагом Праги
pixabay.com

Прага, 9 июня. Москва никогда не выступала в качестве врага Чехии. Антироссийские настроения только вредят населению европейской страны и самой республике, заявили в интернет-издании Česká Pozic.

Как указано в материале, чешские власти и средства массой информации пытаются настроить граждан против России. Однако население не заинтересовано в этом.

Кроме того, журналисты считают, что западным странам нужно поменять политику в отношении Москвы. Войну за памятники и переименование улиц начала не Россия. Она не пытается дестабилизировать ситуацию в европейских странах, подчеркнули в статье.

Необходимо поддерживать только хорошие отношения. Журналисты призывают к нормализации взаимодействия с Москвой и налаживанию контактов в сфере торговли.

Ранее чешские власти попросили Россию не применять к республике термин «недружественное государство». Это поможет снизить напряженность в отношениях, пояснили в Праге.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Чешский журналист заявил, что Москва никогда не была врагом Праги
чехия отношения журналист
Комментировать
Эксклюзив
Депутат ЛО: Поселку Кузьмолово угрожает не радиация, а потеря двух третей бюджета
Депутат ЛО: Поселку Кузьмолово угрожает не радиация, а потеря двух третей бюджета
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 162402 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 72513 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 61132 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 59843 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Политика 55784 7 июня 2021
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Рейтинг@Mail.ru