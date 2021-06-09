Гудков не верит во влияние «Умного голосования» на политику РФ

Дмитрий Гудков оценил перспективы «Умного голосования» в эфире «Эха Москвы». По его мнению, систему можно использовать и даже получить скромные единичные результаты, которые ни на что не повлияют.

Гудков подчеркнул, что не питает иллюзий по поводу перспектив оппозиции на выборах в Госдуму 2021 года. Он не сомневается, что из-за заведенного на ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) дела об экстремизме вся команда Навального не будет допущена до выборов. Он также напомнил, что экс-директора «Открытой России»2 (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной) Андрея Пивоварова посадили до 31 июля по делу о нежелательной организации (ст.284.1 УК РФ). От выборов отстранили также Юлию Галямину, признав виновной по ст.212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил публичных акций).

По мнению Гудкова, «УГ» может быть использовано, однако ему не под силу изменить политическую обстановку в стране из-за того, что кандидатов от оппозиции осталось мало.

«Я думаю, «Умное голосование» все равно может поддержать (некоторых кандидатов. — Прим. ФАН). Каких-то несколько человек в Государственной думе мы увидим, может быть. Но они ни на что влиять не будут», — резюмировал Гудков.

Аналогичное мнение выражают многие эксперты. Они уверены, даже если у кандидатов от команды Навального все же получится проскочить, они не смогут эффективно использовать свои полномочия. Так, комментируя планы Любови Соболь «многое перевернуть в Госдуме в лучшую сторону», политолог Владимир Шаповалов отметил, что политика не делается в одиночку, а умения выстраивать коалиции у главной кандидатуры от ФБК нет.

Напомним, структуры Навального продолжают делать упор на «Умное голосование» как на основной инструмент против действующей власти, несмотря на то, что в оппозиции разочарованы системой «УГ» из-за низкого качества кандидатов и директивности рекомендаций. Параллельно в либеральных кругах возникают системы-конкуренты, которые учитывают слабые места схемы ФБК.

Политтехнолог Станислав Белковский уверен в негативном влиянии «Умного голосования» на будущее оппозиции и предлагает собственную систему «Правильного голосования». Идея Белковского состоит в том, чтобы поддержать понравившихся кандидатов, даже если шансов пройти в Госдуму у них нет.

Михаил Ходорковский подготовил в выборам 2021 года сайт о кандидатах в Госдуму. При этом он избегает прямых указаний, за кого отдать голос, лишь призывая воздержаться от поддержки отдельных провластных кандидатур. Идея Ходорковского вызвала критику соратников Навального. По мнению Владимира Милова, аналогичная «УГ» система станет «дорогой в ад».

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

2 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ